El cantante canadiense Justin Bieber recordó hoy la actitud temeraria que lo llevó a ser arrestado un 23 de enero de 2014, y las lecciones que ha derivado de la experiencia.

La estrella del pop utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen del arresto, en la que era escoltado por oficiales de seguridad.

“Un día como hoy hace 7 años me arrestaron, no estaba en mi mejor momento. No estoy orgulloso de dónde estaba en mi vida. Estaba herido, infeliz, confundido, enojado, engañado, incomprendido y enojado con Dios. También usaba demasiado cuero para estar en Miami. Todo esto para decirte que Dios me ha traído por un largo camino. Desde entonces hasta ahora me doy cuenta de algo ... Dios estaba tan cerca de mí en ese entonces como ahora. Mi consejo para ti es que ‘dejes que tu pasado sea un recordatorio de lo lejos que Dios te ha traído. No permitas que la vergüenza arruine tu “hoy”, deja que el perdón de Jesús se haga cargo y observa cómo tu vida florece en todo lo que Dios ha diseñado para ti. LOS AMO CON TODO MI CORAZON”, escribió.

A sus 19 años, Bieber fue arrestado por hacer carreras ilegales de autos, conducir en estado de ebriedad y resistirse a las autoridades. También se dijo que tenía una licencia de conducir expirada. El vocalista fue arrestado después de que la Policía lo descubrió a él y al cantante Khalil haciendo carreras callejeras con dos autos de lujo en una calle residencial cerca de las 4:09 a.m. Bieber conducía un Lamborghini y Khalil un Ferrari. Ambos autos fueron llevados con grúas. La policía afirmó que Bieber iba entre 88 y 96 kilómetros por hora (55 a 60 millas por hora) en una zona cuyo límite son 48 kilómetros (30 millas) por hora.

El 13 de agosto de 2014, el cantante se declaró culpable de conducción temeraria y como parte del acuerdo, la Fiscalía del Estado retiró los cargos por conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas. Según el diario The Miami Herald, Bieber estuvo de acuerdo en asistir a un curso de manejo de ira y en donar $50 mil en obras benéficas, además de pagar las multas impuestas por el tribunal.