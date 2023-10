( The Associated Press )

Desde su más tierna infancia, Britney Spears está en bajo el escrutinio público, pero de alguna manera se las arregla siempre para dejar a todos atónitos cada vez que realiza una declaración.

Esta semana, a propósito de la inminente publicación de su libro autobiográfico The Woman in Me, la cantante brindó una entrevista a People y el medio dio a conocer algunos extractos del texto que promete ser tan dramático como esclarecedor. Entre los secretos revelados, uno llamó la atención: la intérprete de Toxic contó que se realizó un aborto cuando tenía 21 años porque su novio de entonces, Justin Timberlake, le dijo que no estaba preparado para ser padre.

Aquella revelación no solo causó un gran revuelo mediático, sino que le dio un nuevo brío a un tema que Spears lanzó en 2004, Everytime, porque muchos de sus fanáticos creen que justamente se refiere a aquella experiencia.

Con el correr de los días, los medios estadounidenses y los usuarios de las redes sociales esperaban ansiosos la palabra de Timberlake, que una vez más quedó mal parado en relación al vínculo que lo unió a su colega. Pero no hubo suerte: esta vez él prefirió no hablar, pero personas de su círculo cercano contaron cuál fue su reacción y cómo vive esta nueva oleada de críticas.

People confrontó a alguien muy cercano al músico, y aquella fuente fue muy concreta: aseguró que el músico se está tomando “con mucha calma” el hecho de estar de nuevo en el ojo de la tormenta. “Está muy enfocado en su familia, en su esposa, Jessica Biel y en su trabajo, incluida la reunión de NSYNC y la filmación de su próxima película Trolls”, indicó la fuente. “Está en paz; feliz en su casa con Jess y sus hijos y se está concentrando en nueva música. Está en un gran lugar”, insistió.

En su libro, Britney explica que el embarazo “fue una sorpresa”, pero no “una tragedia”, porque estaba enamorada de Timberlake y planeaba formar una familia junto a él. “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Me dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, porque éramos demasiado jóvenes”, reveló Spears, quien además describe la experiencia del aborto como “uno de los momentos más agonizantes” de su vida.

Después de que Spears y Timberlake se separaron en 2002, ella se convirtió en madre y dio la bienvenida a dos hijos, Sean Preston y Jayden James, junto a su exmarido Kevin Federline. El cantante de Mirrors, a su vez, se casó con la actriz Jessica Biel en 2012 y se convirtió en padre de Silas, hoy de 8 años, y Phineas, de 3.

Jessica Biel yJustin Timberlake. ( Agencia EFE )

“Comenzar una familia fue mi sueño hecho realidad”, afirmó la princesa del pop en una reciente entrevista. Y agregó: “Ser mamá fue mi sueño hecho realidad”.

Esta no es la primera vez que Timberlake vuelve a estar en el ojo de la tormenta por su lejana relación con Spears. En febrero de 2021 se vio obligado a pedir disculpas públicas por el trato que dio a la cantante luego de la separación, cuando ayudó a fomentar la “sexualización” de la entonces adolescente al declarar, entre risas, que fue él quien “le quitó la virginidad”.

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que es correcto”, escribió a modo de disculpas. Y explicó: “Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros... Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fallé”.

El pedido de perdón a la hermana de Michael Jackson tuvo que ver con su poca reacción cuando la cantante tuvo un problema de vestuario cuando compartía con él el show de la Superbowl, en 2004.

En 2021, cuando Britney rompió el silencio e hizo explícito su deseo de que se pusiera fin a la tutela legal que le impedía disponer de sus bienes y hasta tomar decisiones de índole personal, Timberlake salió a respaldarla en las redes sociales: “Todos deberíamos apoyar a Britney en este momento”.

“Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado, lo que le está pasando a ella simplemente no está bien”, reflexionó. Y culminó: “A ninguna mujer se le debería impedir jamás tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie debería, jamás, ser retenido en contra de su voluntad ni tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que ha trabajado tan duro”.

Más tarde, involucró a su esposa en otro mensaje de aliento: “Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia corrijan esto y la dejen vivir como ella quiera”.