View this post on Instagram

Aveces intento mirar para el lado, como si no estoy atenta, pero sigo muy lejos de ello; más bien a veces se vuelve "mucho con demasiao" y una decide elegir sus batallas porque sino, se descompone!!! Hoy eran las elecciones primarias en Puerto Rico y las papeletas donde estaban? No llegaron a tiempo!!! pero y como?!! Personas llegando temprano a ejercer su derecho y es una falta total de respeto a nuestros ancianos, a toda población que en medio de una pandemia hace sus arreglos y sin embargo nos vuelven a fallar. Hoy la Comisiòn Estatal de elecciones y todo aquel responsable, no estuvo a la altura de su gente. Estamos CANSAXS de tanta EXCUSA! #indignante #puertorico #really? #desmadreelectoral #estoesuncirco #papelón