Una conversación sobre la infidelidad en el programa Hoy Día (Telemundo) llevó a la actriz y presentadora puertorriqueña Karla Monroig a hacer una confesión personal que sorprendió a sus compañeros de panel.

El debate giraba en torno a una pregunta que suele dividir opiniones: ¿debe confesarse una infidelidad aunque hayan pasado muchos años? Durante la discusión, Monroig aseguró que, en su caso, habría preferido conocer la verdad directamente de su pareja.

“Yo creo que si tú vienes donde mí y me lo dices, tendrías más oportunidad de que te dé una segunda oportunidad que si de repente me entero por una tercera persona”, expresó.

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Acto seguido, la copresentadora de La Mesa Caliente reveló una experiencia personal relacionada con el tema.

“A mí me hubiese gustado que me lo dijeran. Yo me enteré ya después de la separación”, confesó, sin identificar a la persona a la que hacía referencia.

Sus declaraciones motivaron a la conductora mexicana Penélope Menchaca a preguntarle si la situación habría sido diferente de haber recibido una confesión en su momento.

“¿Tú crees que hubiera cambiado si él te lo hubiera confesado?”, cuestionó Menchaca.

Monroig respondió que una admisión sincera pudo haber abierto la puerta a intentar salvar la relación.

“Yo creo que si me lo hubiese dicho y hubiese dicho: ‘Vamos a reparar, cometí este error’, pues de repente uno trabaja en la relación. Pero si ya hay problemas, ves que no hay mucho interés y para colmo te enteras que es infiel…”, explicó la también actriz, recordada por telenovelas como El rostro de Analía y Alguien te mira.

Su divorcio de Tommy Torres

Las declaraciones de Monroig se producen meses después de confirmar el fin de su matrimonio con el cantante puertorriqueño Tommy Torres.

En septiembre del año pasado, la presentadora anunció que ambos se encontraban en proceso de divorcio tras 16 años de matrimonio y dos décadas de relación.

Durante una entrevista con Carlos Calderón para Hoy Día, explicó que la decisión fue tomada buscando el bienestar de ambos y de su hija.

“Estamos en proceso de divorcio. Luego de 16 años de casados y 20 juntos llega un momento en que, si no funciona, cada cual tiene derecho a buscar su felicidad. Lo más sabio es buscar caminos diferentes y mostrarle a nuestra hija que no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor”, expresó entonces.

Monroig reconoció que atravesar un divorcio ha sido un proceso difícil, aunque aseguró que su prioridad continúa siendo su hija y su carrera profesional.