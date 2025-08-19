Karla Monroig publicó el lunes una reflexión sobre los cambios en la vida, un mensaje que ha despertado rumores sobre su relación sentimental con el cantante Tommy Torres.

En un video compartido en Instagram, la actriz y presentadora puertorriqueña mostró el proceso de mudanza que está atravesando en Miami.

“Hay momentos en la vida en los que nos toca revaluar, tomar decisiones difíciles, y hay veces que esas decisiones envuelven recoger tus cosas y salir a comenzar de nuevo”, expresó.

“El proceso de mudanza no es nada fácil, así sea que te vas a mudar a la casa de tus sueños”, agregó.

La publicación ha desatado preguntas sobre si este cambio responde a una separación definitiva de Tommy, con quien hace tiempo no se le ve compartiendo.

Ninguno de los artistas ha hecho declaraciones públicas recientes sobre su matrimonio.

Karla y Tommy se casaron en una boda íntima en Las Vegas, en noviembre de 2008, luego de tres años de noviazgo.

En julio del 2012 se convirtieron en padres de Amanda Zoé.

En febrero de 2018 anunciaron su separación, una noticia que cayó como un balde de agua fría, pues se les veía como una de las parejas más estables de la farándula.

Luego, a finales de 2018, Karla y Tommy se reconciliaron. Desde entonces, han mantenido su relación fuera del ojo público.

8 Fotos Luego de casi 10 años de matrimonio, Tommy Torres y Karla Monroig decidieron separarse, según dio a conocer el cantante en una comunicación escrita.

Karla actualmente se encuentra de gira promocionando la película “Diario, mujer & café”, dirigida por Roselyn Sánchez. En el filme comparte pantalla con Angélica Vale, Marisé Álvarez y Angelique “Burbu” Burgos.