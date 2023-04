Después de conquistar los escenarios, las plataformas digitales y el corazón de los fanáticos a lo largo y ancho del mundo, Karol sumó un nuevo logro en su carrera como artista: fue la invitada especial de ‘Saturday Night Live’, uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense, el pasado 15 de abril.

🎥 Karol G cantando "Mientras Me Curo Del Cora" en Saturday Night Live. pic.twitter.com/jxmWDrjolA — Karol G Colombia🇨🇴🧜‍♀️ (@bichotacolombia) April 16, 2023

El programa, que fue dirigido por la actriz cubana Ana de Armas, mostró a Karol G en una faceta cómica, pero también crítica y radiante. Además de interpretar algunos de sus éxitos musicales, la colombiana brilló por su autenticidad y protagonizó algunos momentos que, lejos de pasar desapercibidos, tomaron relevancia entre el público latinoamericano.

Con nada más que un fondo amarillo, una flor en el cabello y un outfit blanco con cut outs, la cantante paisa interpretó ‘Mientras me curo del cora’, una canción perteneciente a su cuarto álbum, ‘Mañana será bonito’, que se convirtió en el primero en español de una artista femenina en encabezar la lista Billboard.

Acompañada de un coro, Karol G inundó el estudio de energía tan vibrante como serena. Como si fuera poco, arrasó al deleitar a la audiencia con ‘Tus gafitas’, un sencillo que, a diferencia del primero, la dejó ver con un atuendo mucho más osado y audaz.

“Por ti vuelvo a creer”, coreó la colombiana, al tiempo que se deslizaba por la tarima con una blusa negra, que simulaba un estampado de púas en la parte frontal, y una falda con una prominente abertura. A sus espaldas, yacía un vehículo clásico y, también, un grupo de instrumentistas que la acompañaron hasta el final.

En la cuenta oficial de ‘Saturday Night Live’, el programa agradeció tanto a Karol G como a Ana de Armas por su participación. De manera efusiva, ambas estrellas se abrazaron y se despidieron como llegaron: por todo lo alto.

Karol G lanza una indirecta contra el ‘photoshop’ en el programa

📸: Karol G cantando "Tus Gafitas" en Saturday Night Live 🖤✨️ pic.twitter.com/itsBHLhpS3 — Karol G Streaming (@KarolGstreaming) April 16, 2023

Si bien las intervenciones musicales de la cantante hicieron que el público no quitara su mirada de ella, hubo otro momento que llamó la atención, pues fue catalogado como una indirecta en relación a una polémica situación que vivió la artista recientemente.

Durante uno de los segmentos del programa estadounidense, Karol G lució una camiseta que, en la parte frontal, llevaba estampada la palabra “Photoshop”. Lo curioso, y que no dejaron pasar por alto los fanáticos, es que justo encima de ella había una señal de prohibición de color rojo.

Este acto, por supuesto, fue ligado inmediatamente con el episodio que, hace algunas semanas, protagonizó la cantante con la revista ‘GQ’. En sus redes sociales, la artista se pronunció respecto a la portada que fue lanzada el pasado 6 de abril.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, inició diciendo la intérprete de ‘Provenza’.

Si bien, en su momento, agradeció la oportunidad de protagonizar una edición de la revista, dejó en claro su inconformidad con los retoques que realizaron en la fotografía y los catalogó no solo como una “falta de respeto” para ella, sino también para todas las mujeres que tratan de anteponerse, día a día, a los estereotipos de la sociedad.