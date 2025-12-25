La cantante colombina Karol G encendió las redes al compartir imágenes que la muestran posando en la playa con un atuendo de “Mamá Noel”.

Con un árbol de Navidad plantado sobre la arena y luciendo accesorios emblemáticos de la época festiva, la artista se muestra risueña en la secuencia de fotos y en el video corto que compartió en la publicación. También, se ve disfrutando dentro del agua en un flotador inflable, en una temática a tono con su faceta de “Tropicoqueta”, título del quinto álbum de estudio, que lanzó en junio de 2025.

“Me faltó una foto de un Buñuelito en esta playa Los Amo mucho pues … FELIZ NAVIDAD”, expuso en el mensaje que acompaña el “post”.

Aunque no lo especifica, se infiere que la sesión de fotos se dio en Hawái por la melodía que comparte en la publicación.

A mediados de este mes, la intérprete de éxitos como “Tusa” y “Si antes te hubiera conocido” manifestó a través de las redes sociales sentirse complacida de pasar un tiempo en el turístico archipiélago del Pacífico. La revelación la compartió al también publicar imágenes con un cambio de “look” y confesar que ella misma cortó su cabello hasta sus hombros. Además, confesó que luego de pasar unos días en soledad, culminó su estadía en compañía de varios seres queridos.