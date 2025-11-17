En la columna del pasado viernes comentamos que en los pasillos de Produciones Sanco y, por supuesto, Wapa corría como pólvora que Angelic Burgos, “La Burbu”, se estaba preparando para protagonizar la vida de Iris Chacón. Pero chiiiiiii, frenazo. La persona que tiene que saber si sí o si no, no sabe nada.

Vamos a los detalles.

La historia para televisión sobre la vida de Iris Chacón ha sido un tema recurrente en muchos lugares, aparte del libro con su historia hay mucho más que no se ha dicho. Todos sabemos que cuando se produzca será un éxito fue la llamada “vedette del mundo” y el pueblo la quiere por su talento, humildad, haber salido de Puerto Nuevo y convertirse en una figura mundial. Ah, y el mejor referente para Jennifer López, quien no se esconde para resaltar el talento de Iris, de quien ha dicho que veía sus programas en su casa en Nueva York siendo una adolescente. Iris fue su inspiración antes de ser la figura mundial que es hoy. De hecho, J.Lo hace muchas cosas que Iris hacía.

Después de mi columna me puse a investigar sobre quién o quiénes estarían detrás de esta producción y confirmé que unos productores argentinos que tienen un libreto, que conocen bien la vida de Iris, se habían reunido con un ejecutivo de Wapa para ofrecerle esta producción. El ejecutivo, que no es puertorriqueño, dijo que el proyecto no le interesaba. Me imagino que como ni estaba en Wapa cuando el programa de Iris era el más visto del País, pues ya usted sabe. Pero, such is life. Ujum.

Ah, pero podría pensar -digo yo- en hacer un proyecto parecido al que le ofrecieron y entonces sí estarían escogiendo a La Burbu como protagonista.

Perooo, al igual que Daddy Yankee, hay unos registros de nombre y por ejemplo no se puede utilizar para nada el nombre de Iris y mucho menos un clon de su historia. Yes.

Llamé a Junno Faría, esposo y manejador de Iris, quien quedó totalmente asombrado con la noticia, ya que nadie, repito, nadie se ha comunicado con ellos para esta producción.

“No hay ningún tipo de relación con La Burbu y no hemos dado permiso o derechos para una producción sobre la vida de Iris Chacón. Nosotros hemos recibido unas propuestas muy buenas, se han analizado, pero no tiene nada que ver con esto que te dijeron. La primera noticia que sabemos fue gracias a ti y a tu columna”, dijo Junno.

Iris acaba de acompañar a Karol G a Francia, donde la amistad y la buena vibra entre ellas podría dar paso a que sea ésta quien personifique la historia, la cual sería aprobada por Iris y Junno, por supuesto. Y esto no es ni caramelo... y menos chocolate.

¿Será Karol la escogida?

“Seria una excelente opción. Nos invitaron a Francia y estuvimos con ella en su presentación, nos trataron muy bien, tiene un excelente equipo de trabajo. Ella se conoce las canciones de Iris, la admira, ha seguido su carrera, respeta el trabajo y su legado. Además, canta, baila y su trayectoria ha sido muy parecida a la de Iris, con una familia muy unida, valores familiares y mucha humildad. Cuando ves que Karol ahora mismo es tan famosa y que respeta la trayectoria de Iris, ya sabes lo bien que se siente. Si fuera a escoger la persona ciertamente habría que tomar en consideración sin duda a Karol”, reiteró.

¿De dónde salió lo de Burbu?

“No sé, te repito que nunca hemos compartido con ella y nadie se ha acercado a nosotros para esto”, expuso Junno.

Sin embargo, sé que ustedes sí estarían produciendo la vida de Iris y se habla de una cadena bien importante.

“Sí, tenemos ofertas. Se ha analizado cada una, son ofertas serias y la calidad de lo que se haga, así como el respeto que se le dé a la historia es importante. Para nosotros la calidad de lo que se presente es con mucho amor y respeto a su publico y a Puerto Rico, país que la vio nacer. Que sea un legado positivo y de empoderamiento para las futuras generaciones”, enfatizó.

Así que, chiiiiii... Frenazo a los planes de alguien que podría haberse pasado de listo, pero el listín se quedó sin historia.

Como cantó Iris en Argentina: “Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así”.

He dicho.