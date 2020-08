La cantante colombiana Karol G sorprendió a muchos cuando en la edición reciente de Premios Juventud mostró una silueta con un aumento de peso.

Desde entonces, comenzaron las críticas por un sector que no aprueba su nueva figura. A esto se añaden las especulaciones de que posiblemente esté embarazada, principalmente porque la intérprete colombiana ha optado por posar con ropa holgada, de lado y escondiendo su barriga.

“A los de los Chismes , les evito la fatiga”, escribió junto a un vídeo de la plataforma Tik Tok que compartió en su cuenta de Instagram, y en el que, con el efecto de voz distorsionada, expresa unas palabras a quienes desaprueban su sobrepeso.

“Este video es netamente informativo, y es lo siguiente, en mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado coma, que coma, que coma”, expresó en el clip en el que luce con unas gafas y un jacket blanco y negro.

“Entonces, yo sé que voy a salir de aquí subida de kilos, y si usted me llega a encontrar en la calle, le pido de favor que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso”, solicitó. “Se van a callar y se van a aguantar sus opiniones y sus comentarios porque yo aquí en mi casa tengo espejo, y yo me veo todos los días, y sé que estoy regia, divina, espectacular, y gorda también”.