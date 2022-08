Karol G decidió cambiar de look. La cantante colombiana realizó una publicación de Instagram para anunciar que su cabello azul es parte del pasado.

“No sé por donde empezar... pero lo que voy a decir, va a salir de lo más profundo de mi corazón. Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo”, dijo al inicio de su texto.

La celebridad colombiana explicó que esta transformación es parte de su nueva etapa personal y musical. Además, ella contó que viajó a Santorini, Dubai y África para despedirse de su cabellera azul.

Karol G. ( Captura )

“Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que estaban en mi lista soñada. Me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más y nos dependimos por todo lo alto”, dijo.

“Con lágrimas nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitoso de mi carera hasta ahora, de mis primeras giras sold out, etc”, añadió.

Finalmente, Karol G publicó una de sus últimas fotos con el cabello azul: “Esta fue una de mis últimas fotos con el pelo azul. Quiero agradecer a todos los que amaron esta era, a todos los que se la vivieron conmigo y a todo lo que crecí y aprendí con ella. Defectivamente estoy lista para todo lo que viene. Next level desbloqueado. Y no, ya no tengo el pelo azul pero sé que vamos a amar juntos todo lo que viene. Los amo pues”.