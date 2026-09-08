Katie Holmes y su flamante novio, Jason Bard Yarmosky, están disfrutando al máximo de las últimas semanas del verano boreal y ya no temen mostrarse juntos. Ayer, el artista de 49 años publicó un carrusel de fotos en Instagram, en donde se veía a la pareja sonriendo a la cámara durante una escapada romántica a Italia.

Una de las imágenes capta a los enamorados de espaldas mientras navegaban en lancha por el lago de Como, mientras que en otra foto se veía a Holmes, de 47 años, relajándose y contemplando el agua.

Las fotos también mostraban a Yarmosky posando en la embarcación frente al pintoresco paisaje, a Holmes formando un corazón en el agua y relajándose en la lancha.

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Como si fuese poco, este lunes por la mañana Yarmosky volvió a publicar otra serie de imágenes de sus días en Italia, haciendo trekking en la montaña, navegando por el Lago de Como y disfrutando de salidas románticas a la luz de las velas.

“La vida es amiga del arte”, escribió el artista como epígrafe de este soñado viaje que hicieron juntos.

Los posteos salieron a la luz apenas unos días después de que Holmes hiciera oficial su relación con Yarmosky en Instagram.

El martes 1 de septiembre, Holmes le deseó feliz cumpleaños a su novio en las redes sociales. “Feliz cumpleaños al mejor de los mejores”, escribió en el epígrafe de una foto que compartió en su cuenta de Instagram, al tiempo que etiquetaba al artista, que al igual que ella, vive en Nueva York.

“Creo que simplemente tenemos gustos similares”, aseguró Holmes la primera vez que habló de su actual pareja en un exclusivo evento pop-up de Ferragamo que se llevó a cabo en Bridgehampton, Nueva York.

Una fuente cercana a Holmes reveló que ella y Yarmosky se sintieron muy a gusto juntos desde el principio, cuando se conocieron en una cena. Poco tiempo después de ese primer encuentro, empezaron a salir. “Tuvieron una cita poco después y a ella le pareció interesante”, afirmó la fuente a la revista People. “A Katie siempre le han atraído las personas creativas. Le encanta rodearse de gente apasionada por lo que hace. Disfruta aprendiendo y experimentando cosas nuevas”, añadió esta persona, cercana al círculo de ambos.

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Quién es Jason Bard Yarmosky

Según indica la biografía publicada en su página web, Jason Bard Yarmosky nació en 1977 en Detroit, Michigan, y actualmente vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York. Es un artista plástico y su obra se centra en retratos de gran formato que exploran temas como la memoria, la identidad y el paso del tiempo. Sus trabajos integran colecciones públicas y privadas y fueron exhibidos en museos e instituciones culturales de distintos puntos de los Estados Unidos.

Yarmosky suele inspirarse en fotografías familiares y recuerdos personales. A partir de esos archivos construye escenas de fuerte carga emocional, una característica que se convirtió en el sello de su producción artística. Aunque mantiene un perfil bajo fuera del mundo del arte, en los últimos días su nombre comenzó a ocupar titulares luego de ser fotografiado de la mano de Holmes.