Katy Perry celebró su cumpleaños número 41 en medio de su nueva etapa amorosa -su relación con el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau ya está confirmada- y su gira “Lifetimes Tour”, pero también en medio de una ola de críticas.

La cantante ha sido duramente señalada tras un incidente con su bizcocho de cumpleaños, que terminó siendo probada por sus bailarines después de caer al suelo.

La intérprete festejó un año más de vida en los bastidores tras una presentación de su gira. En un vídeo que compartió en sus redes sociales, se la ve con un vestido azul, rodeada de su equipo, soplando las velas de su torta.

Más tarde, sonriendo y en tono juguetón, intentó lanzársela a un hombre detrás de ella, pero falló y la torta terminó en el suelo. En el registro se aprecia como algunos de sus bailarines probaban trozos tomándolos del suelo.

Las imágenes generaron controversia, especialmente después de que una usuaria en X (antes Twitter) compartiera estar “genuinamente confundida y molesta” debido a que, según ella, su madre había hecho la torta, aunque esto podría haber sido una broma sarcástica. A partir de ahí, otros fanáticos se sumaron a las críticas hacia Perry.

Muchos usuarios acusaron a Katy de ser una persona “repugnante”.

my mom was the one that baked this cake, she was so excited about the opportunity to make a cake for Katy Perry and spent so long on it, im genuinely confused and upset as to why she would do this



pic.twitter.com/jEUptQPzsx — katherine jayne (@katherinejaayne) October 29, 2025

“A una mujer adulta no le importa quién va a limpiar el desastre que ha hecho ni quién se ha esforzado por preparar ese pastel”, comentó uno de ellos.

Otros se quejaron por el desperdicio de comida: “Esta mujer es realmente patética”. Algunas críticas fueron aún más severas. “Mientras el hambre azota diversas partes del mundo, ¿cuándo dejará Perry de vivir en su burbuja y se dará cuenta del problema?”, dijo un usuario.

Varios seguidores también lamentaron el desperdicio, destacando que la torta fue preparada con esfuerzo y cariño: “Qué desperdicio... ni siquiera tuvo la decencia de conservarla. Alguien la hizo durante horas con amor y pasión”. Otro comentó: “Esto es una de esas cosas vergonzosas que hace. ¿Por qué tirar esa torta y hacer que tus empleados la coman del suelo? ¡Qué asco!”.

Asimismo, hubo quienes defendieron a Katy, sugiriendo que, si la torta no venía de su equipo, era comprensible no comerlo por razones de seguridad. Hasta el momento, los representantes de Katy Perry no han respondido sobre el incidente, pero la cantante eliminó el vídeo de su cuenta de Instagram.