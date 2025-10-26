La cantante Katy Perry celebró su cumpleaños número 41 el sábado acompañada de Justin Trudeau en París, Francia.

La pareja salió tomada de la mano luego de asistir al espectáculo de cabaret en el Crazy Horse Paris, de acuerdo con el portal de farándula TMZ. En el video que compartió la revista digital, se ve a una fan darle una rosa a la cantante y desearle feliz cumpleaños. Luego, los sonrientes enamorados se dirigieron a un vehículo para retirarse, mientras eran fotografiados.

Hace unas semanas, Daily Mail compartió imágenes de la cantante y el exprimer ministro canadiense viviendo su romance entre besos y abrazos a bordo de un yate.

Los rumores sobre el romance comenzaron en julio, después de que fueran reconocidos en una cena íntima en Montreal y de un paseo por el parque Mount Royal. Trudeau también fue visto en uno de los espectáculos de la gira “Lifetimes” de la cantante en Canadá.

Katy Perry se separó del actor Orlando Bloom en junio, luego de rumores de crisis en la relación. Ambos son padres de Daisy. Trudeau se separó de Sophie Grégoire en 2023 luego de 18 años de matrimonio.