Orlando Bloom y Katy Perry, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, anunciaron su separación en julio tras seis años de relación. Ambos habían mantenido un perfil bajo sobre el tema, pero ahora es Bloom quien rompe el silencio.

El actor de 48 años concedió una entrevista al programa “Today” este viernes, 5 de septiembre, donde habló de esta nueva etapa de su vida junto a la intérprete de “Firework” y aseguró que se encuentra bien.

“Estoy muy agradecido. Tenemos la hija más hermosa. Sabes, cuando dejas todo en el campo, como lo hice en esta película, me siento agradecido por todo. Y, somos geniales. Vamos a ser geniales. No es más que amor”, expresó.

En el comunicado conjunto que emitieron meses atrás, señalaron que no se distanciarán por completo, ya que compartirán la crianza de su hija Daisy. “Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, se leía.

Las especulaciones sobre el colapso de su relación se intensificaron después de que Bloom asistiera solo a la boda de Jeff Bezos en Venecia, mientras Katy continuaba con su gira Lifetimes.

En julio, también se les vio vacacionando en un yate junto a Flynn, hijo de Bloom, donde en fotografías de Instagram aparecían relajados y sonrientes.

Según la revista Hola!, se trató de una breve parada en Italia que Perry aprovechó como descanso de su recorrido mundial, aún con más de 40 fechas pendientes.

Las posibles causas de la ruptura

Según fuentes cercanas, las tensiones entre la pareja comenzaron tras la recepción poco favorable del séptimo álbum de Perry, 143, lo que la habría frustrado profundamente.

“Eso la estresó muchísimo. Orlando fue comprensivo, pero sí generó cierta tensión”, comentó un testigo a PageSix.

Además, las críticas hacia su gira habrían influido en el desgaste de la relación. Hasta el momento, la pareja no ha confirmado ni negado estas versiones.