La pareja compuesta por Katy Perry y Justin Trudeau fue vista viviendo su romance entre besos y abrazos a bordo de un yate.

La información compartida por Daily Mail incluye imágenes de la cantante y el exprimer ministro canadiense en alta mar, disfrutando un apasionado beso y otras muestras de afecto.

“Ella detuvo su barco junto a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y entonces empezaron a besarse”, contó un testigo al medio digital sobre el encuentro en la embarcación de la voz de “Firework” y “Roar”.

Aunque salió a relucir públicamente este sábado, el medio expone que según testigos, el momento tuvo lugar frente a la costa de Santa Bárbara a finales de septiembre.

Los rumores sobre el romance comenzaron en julio, después de que fueran reconocidos en una cena íntima en Montreal, seguida de un paseo por el parque Mount Royal. Luego, Trudeau fue visto en una de las presentaciones de la gira “Lifetimes” de la cantante en Canadá.

Perry se separó del actor Orlando Bloom en junio. Ambos son padres de Daisy.

Trudeau se separó de Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años de matrimonio.