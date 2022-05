Kelly Osbourne se convertirá en mamá por primera vez, anunció la cantante de 37 años a través de su cuenta de Instagram. La artista mantiene una relación de pareja con el cantante Sid Wilson, de Slipknot.

La hija de Ozzy Osbourne (Black Sabbath) y Sharon Osbourne compartió hoy un par de fotografías en las que aparece con imágenes de una ecografía. Kelly expresó lo feliz que se siente por la noticia.

“Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que se me ocurrió compartir con ustedes la razón: estoy muy feliz de anunciarles que voy a ser mamá. Decir que estoy contenta no hace justicia. ¡Estoy extasiada!”, escribió. Se trata del primer bebé para ambos.

Osbourne y Wilson, de 45 años, se conocen desde 1999, cuando se conocieron mientras Slipknot estaba de gira con Ozzfest, el festival de música fundado por Ozzy y Sharon Osbourne. Lo que comenzó como una amistad se ha vuelto una relación romántica recientemente, dijo una fuente a la revista People, en enero. “Han seguido siendo amigos desde (el primer encuentro)”, dijo la fuente. “Son muy felices juntos”.

Mientras celebraba el Día de San Valentín este año, Osbourne llamó a Wilson su mejor amigo y “alma gemela”, y agregó: “Estoy tan profundamente enamorada de ti, Sidney George Wilson 💜”.