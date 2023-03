¿Habrá llegado el amor cuando menos se lo esperaba? Eso es lo que podría estar ocurriendo con la modelo Kendall Jenner, quien podría estar enchulándose con la megaestrella del género urbano, Bad Bunny.

Según la revista de farándula US Weekly, una fuente cercana a la integrante de la familia Kardashian Jenner aseguró, bajo anonimato, que aunque todavía no se ha dado algo oficial entre los dos, ambos “se están viendo con más regularidad and se están conociendo mejor”.

Asimismo, esta sostuvo que aunque la también empresaria “no estaba realmente buscando a alguien con quien salir” tras su ruptura en noviembre del año pasado con el canastero de los Suns de Phoenix, Devin Booker, sus sentimientos “estan creciendo” hacia el intérprete de temas como “Titi me preguntó” y “Neverita”.

“No es súper serio, pero a ella le gusta y está abierta a ver hacia dónde van las cosas con él”, dice la fuente al destacar la química que hay entre las dos figuras.

“Kendall aprecia cómo la trata con respeto y la hace reír”, puntualizó, al tiempo que destacó que el laureado exponente urbano “es muy encantador y ella piensa que es un gran tipo”, por lo que Jenner se ha mostrado muy optimista.

“Aunque las cosas todavía son bastante nuevas, ella definitivamente ve potencial”, señaló.

Desde mediados de febrero, Jenner y Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del Conejo Malo, han llamado la atención a la prensa internacional luego que la cuenta de Instagram bajo el pseudónimo “DeuxMoi” destacara en su podcast “Deux U” que estos fueron hallados “grajéandose” en un restaurante exclusivo en California. Se alegó que ambos compartían un rato con el cantante canadiense Justin Bieber y su esposa, la empresaria Hailey Bieber.