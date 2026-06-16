Kim Kardashian celebró este lunes el cumpleaños número 13 de su hija North West con un mensaje en redes sociales, donde confesó que no puede creer que la joven ya haya entrado oficialmente en la adolescencia.

La estrella de reality compartió varias fotografías recientes de North, además de imágenes familiares y recuerdos de cuando era una bebé.

“¡Feliz cumpleaños mi Northiiiiiieeeeeeeee! No puedo creer que ya seas oficialmente una adolescente. No hay nadie como tú, mi niña”, escribió Kardashian en Instagram.

Kim, quien también es madre de Saint, Chicago y Psalm, aprovechó la ocasión para expresar lo orgullosa que se siente de ver crecer a su hija mayor.

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“Me encanta ser tu mamá y verte crecer. Te amo hasta las galaxias alienígenas de las que hablabas de niña y más allá”, agregó la empresaria en su publicación.

Durante el fin de semana, la hija de Kim Kardashian y Kanye West realizó su primera presentación en solitario en un festival de música al participar en el Summer Smash 2026, celebrado en Illinois.

La joven interpretó algunos de sus temas frente a una multitud de fanáticos, mientras sus padres compartían imágenes del momento en redes sociales.

La actuación llega pocas semanas después del lanzamiento de “N0rth4Evr”, su primer EP, publicado el pasado 1 de mayo.

El proyecto musical incluye una colaboración con su papá Kanye West y marca el inicio formal de la carrera artística de North, quien ha comenzado a seguir los pasos de su famosa familia dentro de la industria del entretenimiento.