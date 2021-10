Thalía, siempre desatando pasiones, como lo hizo el día de hoy a través de un tuit, donde puso en evidencia que ella ha estado un paso adelante en la moda, comentario que no a todos gustó, pero que sus fans apoyan.

“Siempre a la vanguardia desde 1990. @balenciaga call me”, fue lo que escribió Thalía en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje con una foto de ella, usando su icónico vestido rosa con una estola adornada con rosas rosas, que uso en el video de “Saliva” (1990); y con otra imagen de la socialité Kim Kardashian, usando un catsuit rosa con largas mangas con terminado plumoso de la firma Balenciaga, que usó para salir del foro de Saturday Night Live.

Siempre a la vanguardia desde 1990. @balenciaga call me 😜. pic.twitter.com/s4IbRl0z4r — Thalia (@thalia) October 14, 2021

Claro que el comentario de Thalía provocó muchas reacciones, algunas incluso hicieron la comparación entre el finísimo material del outfit de Kardashian y el de precio más económico del vestuario de la mexicana, según sus detractores.

“Yo creo que los diseñadores se inspiran en el pasado y Thalía es pionera en el fashion, y si es de telas ‘parisinas’ el outfit, estoy seguro que tú y muchxs otrxs no se verían igual, lo q siempre importa es la percha, la seguridad, el estilo, uses lo que uses, hazlo con orgullo”, fue como defendió el usuario @IsaiasIturbideH a la intérprete de Amor a la mexicana.

Este año Thalía ha traído a colación varias veces sus primeros años como solista, donde innovó -o al menos rompió esquemas- con sus vestuarios, muchos de ellos diseñados por Mitzy. En mayo sacó de su closet varios de sus vestuarios más recordados, de la época de sus discos Mundo de cristal y Love, para realizar un recorrido por su carrera a través de su ropa, esto para la revista Vogue.

Muy cercano a su cumpleaños, a través de sus redes sociales pidió a sus fans reprodujeran el look que más les haya gustado, como una forma de celebrar sus 50 años, los cuales cumplió el 26 de agosto, y sus seguidores sorprendieron por su creatividad y lo bien que replicaron algunas prendas y maquillajes.

Las fiesta patrias fueron un buen pretexto para traer a colación su imagen del álbum Amor a la mexicana, con tops realizados con candelabros, guitarras y estilo armadura, que retomó en el video de su más reciente sencillo “Mojito”.

A pesar de que nuevamente Kim Kardashian atrajo la mirada de todos en la pasada edición de la Met Gala, por su extraño vestuario de Balenciaga que la cubría de pies a cabeza y rostro, Thalía ya había usado algo similar un mes antes y todo está registrado en su cuenta de Instagram.