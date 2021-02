La estrella de realities Kim Kardashian solicitó el divorcio al rapero Kanye West después de seis años de matrimonio.

Según el portal de farándula TMZ, Kim solicita la custodia legal y física conjunta de los cuatro hijos de la pareja. Kanye está de acuerdo con la custodia compartida.

Además, TMZ reveló que hay un acuerdo prenupcial y que ninguna de las partes lo ha impugnado. Incluso, fuentes aseguran que ya han avanzado mucho en la gestión de llegar a un acuerdo de liquidación de propiedades.

Los documentos, presentados por Laura Wasser no incluyen una fecha de separación y está listada como “por determinar”.

La pareja se conoció a principios de la década de 2000 y él apareció por primera vez en Keeping up with the Kardashians en un episodio de 2010 cuando visitó la tienda DASH de Kourtney y ella en Nueva York. Kim, en ese momento, estaba saliendo con Kris Humphries. Kanye más tarde profesaría su amor por Kim en 2012 con su canción Cold. Comenzaron a salir poco después.

Kim dio a luz a North West en junio de 2013 antes de que Kim y Kanye se casaran en una lujosa boda en Italia en mayo de 2014. La pareja tiene cuatro hijos juntos en común, North, Chicago, Psalm y Saint.

Este será el tercer divorcio de Kim, quien estuvo casada con el productor musical Damon Thomas antes de divorciarse en 2004. Se casó con Humphries en agosto de 2011, pero solicitó el divorcio después de 72 días. Este es el primer divorcio de Kanye.