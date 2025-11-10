Kim Kardashian todavía no es abogada. La socialité reveló que reprobó el examen de la barra de abogados de California.

La empresaria recurrió a Instagram para sincerarse sobre la prueba de estudio que es el paso final para obtener la licencia para ejercer.

“Bueno... aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión”, escribió. “Llevo seis años en este camino del derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación”.

Kim presentó el examen de abogacía de California los días 29 y 30 de julio.

“Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora. Quedarme corta no es un fracaso, es motivación. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso me impulsó aún más. ¡Vamos!”, añadió.

De acuerdo a People, el examen de abogacía de California se realiza solo dos veces al año, consta de cinco preguntas de ensayo de una hora de duración, una prueba de desempeño de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple.