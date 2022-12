( The Associated Press )

Compartir la crianza de sus cuatro retoños con el rapero Kanye West ha sido una hazaña difícil, aseguró la empresaria estadounidense Kim Kardashian.

La estrella de televisión se asinceró en un podcast con la personalidad de radio Angie Martínez, y rompió en llanto al momento en que comenzó a hablar sobre las dificultades que enfrenta al mantener sus negocios al día y, al mismo, garantizar el bienestar de sus hijos North (9), Saint (7), Chicago (4) y Psalm (3), quien comparte con el controvertible exponente musical.

“La crianza compartida es difícil. Es jo... difícil”, expresó la dueña de Skims, quien expresó antes que busca asegurar a mantener a sus hijos alejados de las redes sociales, particularmente en momentos donde su padre ha sido eje de controversias por numerosos comentarios antisemitas, los que provocó que este perdiera acuerdos con empresas como Gap, Balenciaga y Adidas.

No obstante, cuando se le pregontó si hace eso por proteger a sus hijos, ella respondió que, actualmente, “lo hago para protegerlo a él”.

“Tuve el mejor padre, y tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos siempre y cuando puedan tener eso”, explicó Kardashian, que estaba muy unida a su difunto padre, el abogado Robert Kardashian.

“Eso es lo que querría para ellos. Si no saben las cosas que se dicen o lo que está pasando en el mundo, ¿por qué iba yo a aportarles esa energía? Son mier... de adultos con las que no están preparados para lidiar”, manifestó.

Mientras tanto, la socialité aseguró que, en la eventualidad, estará “muy preparada” para hablar con los niños cuando ellos pregunten por las expresiones discriminatorias de su padre. Sin embargo, ella expresó que, de su persona, no van a escuchar comentarios negativos de su progenitor.

“Un día, mis hijos me darán las gracias por sentarme aquí y no atacar a su padre cuando pude. Todas las locuras. Me lo agradecerán y responderé en privado a todo lo que quieran saber. Ya no me corresponde meterme”, indicó.

Sin embargo, ella reconocio que esa protección hacia sus hijos “está pendiendo de un hilo” de las prácticas de su padre cuando el intérprete de “Stronger” y “Runaway” siguen provocando furor en los medios de comunicación.

“Sé que estoy muy cerca de que eso ya no ocurra. Mientras eso ocurra, lo protegeré hasta el fin del mundo mientras pueda”, expresó.

Kardashian se divorció de West en febrero de 2021, reconociendo que existían “diferencias irreconciliables” entre los dos después de estar casados por unos siete años.