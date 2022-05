La empresaria Kim Kardashian solicitó una orden de protección en contra de un acosador que le ha enviado más de 30 cartas donde amenaza con quitarles la vida a ella, a sus cuatro hijos, y su actual pareja, Pete Davidson.

En documentos legales que obtuvo la revista de farándula The Blast, se reveló que la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” se encuentra bajo un estado de “angustia emocional severa” por los detalles que contiene las misivas recibidas.

El abogado de Kardashian, Shawn Holley reveló al medio antes mencionado que los hijos de la influencer: North, Psalm, Chicago y Saint West, a quienes procreó con su expareja, Kanye West, han sido mencionado entre las amenazas del sujeto.

En declaraciones escritas en los recursos radicados a la corte, Kardashian sostuvo que su acosador “ha hecho numerosas afirmaciones falsas y delirantes sobre mí y mis relaciones íntimas. También ha hecho inquietantes referencias sexuales sobre mí en sus cartas”.

“El 25 de abril de 2022, se hizo una amenaza de bomba por escrito en mi oficina comercial. Me informan de que mi seguridad privada analizó la amenaza de bomba escrita y encontró una serie de similitudes entre la amenaza y cartas anteriores”, destacó.

La socialité manifestó, además, que las “violentas amenazas incluían amenazas de que la Sra. Kardashian estaba en su “lista negra” y que “debía morir pronto”, y que “obtendría la muerte”.

“Temo por mi propia seguridad. También temo por la seguridad de mis allegados, de mi familia y de otras personas en mi lugar de trabajo”, indicó Kardashian tras solicitar la orden de protección.

Esta no es la primera amenaza que la figura pública enfrenta, dado que, en 2016, esta fue asaltada a mano armada en un hotel en Paris, en donde admitió en ese entonces que pensaba que iba a morir.