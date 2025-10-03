LOS ÁNGELES. Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner, presentaron una demanda por difamación contra el cantante y exnovio de Kardashian, Ray J, luego de que este afirmara que ambas están siendo investigadas por el gobierno federal y que pronto serían acusadas formalmente.

La demanda, radicada el miércoles en el Tribunal Superior de Los Ángeles, representa una respuesta rápida y contundente por parte de las celebridades ante lo que consideran acusaciones “completamente infundadas”.

Según el documento legal, Ray J —cuyo nombre real es Ray Norwood Jr.— aseguró falsamente que está colaborando con autoridades federales en una supuesta investigación de crimen organizado (RICO, por sus siglas en inglés) contra Kardashian y Jenner, y que esta culminaría en una acusación penal en su contra.

Las demandantes señalan que estas declaraciones forman parte de una “campaña sostenida de acoso y difamación” que Ray J ha mantenido durante años.

“Incapaz de aceptar el final de su fugaz relación con la Sra. Kardashian hace más de veinte años, Ray J ha buscado repetidamente vincularse al nombre de las demandantes y aprovechar su fama para beneficio personal”, indica la demanda.

Los abogados destacan dos declaraciones recientes como el punto de quiebre que motivó la acción legal. La primera ocurrió durante un especial de TMZ transmitido en mayo, donde Ray J afirmó que “los cargos por crimen organizado contra las Kardashian serían apropiados” y añadió que no le sorprendería si fueran acusadas.

La segunda se dio en una transmisión en vivo el pasado 30 de septiembre —que según la demanda tuvo millones de espectadores— donde Ray J declaró: “La acusación federal RICO que voy a presentar contra Kris y Kim va a ser una locura”, y “los federales vienen en camino”. Comparó el caso con el del rapero Diddy, sugiriendo que sería “peor”.

Hasta el momento, los representantes de Ray J no han respondido a solicitudes de comentarios.

El documento legal subraya que Ray J no presentó evidencia alguna para respaldar sus afirmaciones, y enfatiza:

“No existe ninguna investigación federal; ninguna agencia del orden ha iniciado procesos penales o investigaciones por cargos de crimen organizado contra la Sra. Kardashian o la Sra. Jenner; y no hay evidencia creíble que respalde estas alegaciones incendiarias”.

Ray J, cantante y actor, es hermano de la cantante Brandy, pero sigue siendo ampliamente reconocido por su relación con Kardashian y la filtración de un video sexual de ambos en 2007.

“La enemistad reconocida de Ray J hacia la familia Kardashian, sumada a su disposición demostrada para mentir en busca de atención, no deja lugar a dudas de que sus recientes declaraciones sobre el caso RICO no fueron ni descuidadas ni impulsivas”, alega la demanda. “Fueron el último ataque en una campaña deliberada y maliciosa de acoso y difamación, con el fin de dañar a las demandantes y revivir su notoriedad en declive”.

La demanda afirma que la “tormenta mediática” provocada por sus declaraciones ha causado daños reputacionales y financieros a Kardashian y Jenner, los cuales serán establecidos en juicio.

Ambas están representadas por el abogado Alex Spiro, conocido por defender a figuras públicas y por liderar el equipo legal que logró la desestimación de los cargos contra Alec Baldwin en pleno juicio.