Kylie Jenner, empresaria y pareja del rapero estadounidense Travis Scott, dijo que ambos están “destrozados y devastados” tras que ocho personas murieron y varias resultaron heridas en el concierto del Astroworld Festival en Houston.

“Travis y yo estamos destrozados y devastados. Mis pensamientos y oraciones están con todos los que perdieron la vida, resultaron heridos o afectados de alguna manera por los acontecimientos de ayer. Y también por Travis, a quien sé que se preocupa profundamente por sus fanáticos y la comunidad de Houston”, indicó en una publicación escrita en la red social Instagram.

Los funcionarios de la ciudad de Texas dijeron el sábado que estaban en las primeras etapas de la investigación del pandemonio que se desarrolló el viernes por la noche en Astroworld, un evento de dos días con entradas agotadas en el NRG Park con una asistencia estimada de 50,000 personas. Uno de los asistentes narró que cuando el temporizador marcaba el inicio de la actuación de Scott, la multitud comenzó a empujar hacia adelante.

Los muertos tenían entre 14 y 27 años, y 13 personas seguían hospitalizadas el sábado, informó el alcalde Sylvester Turner. Dijo que se trató de “una tragedia en muchos niveles” y que era demasiado pronto para sacar conclusiones sobre lo que salió mal. Decenas de personas resultaron heridas.

Las redes sociales se inundaron de críticas, tanto de Travis Scott como de Kylie Jenner. Scott y su equipo presuntamente no detuvieron el concierto a tiempo. El diario The Daily Beast reportó que, aunque los primeros auxilios estaban en la escena a las 9:30 p.m. y se declaró un “evento de víctimas masivas”, el concierto no se detuvo hasta 40 minutos después, según una cronología de los funcionarios.

Por su parte, Jenner fue criticada por dejar historias de Instagram de la multitud, que parecían mostrar una ambulancia tratando de abrirse paso.

“Quiero dejar en claro que no estábamos al tanto de ninguna muerte hasta que la noticia salió después del espectáculo y en ningún mundo habría continuado filmando o actuando. Estoy enviando mi más sentido pésame a todas las familias durante este tiempo difícil y estaré orando por la salud de todos los que han sido impactados”, subrayó Jenner.

Scott también reaccionó al evento en su Instagram el sábado por la noche.

“Solo quiero enviar oraciones a las vidas que se perdieron anoche. Mis fans realmente significan el mundo para mí, y siempre quiero dejarles una experiencia positiva. Honestamente, estoy devastado y nunca podría imaginar que algo así sucediera”, comentó al asegurar que su equipo está colaborando con las autoridades.

Scott, una de las estrellas jóvenes más importantes de la música, fundó el Astroworld Festival en 2018. El nativo de Houston de 29 años ha sido nominado a ocho premios Grammy. Tiene una hija de 3 años con Kylie Jenner, quien anunció en septiembre que está embarazada de su segundo hijo.

Jenner, quien actualmente está embarazada de su segundo hijo con Scott, asistió al evento con su hija Stormi de tres años y su hermana Kendall Jenner.