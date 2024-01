La vida sorprende con realidades muchas veces inexplicables. Las pérdidas de una madre y de un padre que han sido presentes es una de esas experiencias que inevitablemente trastocan desde el corazón hacia afuera.

La actriz puertorriqueña Jeimy Osorio perdió a la mamá en el 2021 y el verano pasado su esposo, el ingeniero de sonido Juan Valencia, perdió a su progenitor. Esta última noticia llegó cuando ambos comenzaban a acariciar la ilusión de convertirse en padres, luego de contraer matrimonio en abril del 2023.

Saber que en su vientre crece una nueva ilusión en medio de los procesos de duelo que les ha tocado enfrentar como pareja ha sido una manera de crecer y fortalecer el amor que maduró entre ellos a partir de una amistad que afloró de sus respectivas carreras.

“Siento que este bebé ha llegado con el propósito de llenarnos el corazón a nosotros. Justamente cuando mi suegro fallece, apenas lo que teníamos era uno o dos meses (de embarazo), y pues sentimos que de alguna forma este bebé viene a iluminar ese espacio que se queda vacío, a llenarnos de esa ilusión de querer nosotros también tener una familia”, compartió la artista, de 37 años, que en estos días visita la Isla para promover la película “23:00 horas”. “Creo que si a lo mejor no fuera por el embarazo, el proceso de duelo sería quizás un poco más duro, porque no tendríamos hacia dónde mirar”, agregó.

Jeimy Osorio contrajo matrimonio el pasado abril con el ingeniero de sonido, de origen colombiano, Juan Valencia. ( Suministrada / Tony Zayas )

En el caso de ella, la muerte de la mamá la sorprendió en medio de un proyecto artístico, por lo que tuvo que llenarse de fortaleza para continuar. “Una vez termino el proyecto, entonces ahí es donde viene todo este espacio vacío de, ‘y ahora qué hago con todo este espacio en mi vida si ya mi mamá no está’ . No había dimensionado realmente esa pérdida, y con este bebé es como sentir que tengo a mi mamá dentro mí guiándome y apoyándome y hablándome e imaginando que hablo con ella y tengo conversaciones y sueño con ella para, de pronto, no extrañarla tanto”, relató.

Las pérdidas de alguna forma han ayudado a poder sostener nuestro amor; poder sostenernos el uno al otro con el apoyo que necesitamos y sobre todo, este bebé viene a iluminarnos a las dos familias” - Jeimy Osorio, actriz y cantante

La actriz y cantante, natural de Ponce, está en la semana 30 de gestación y aunque luce una barriga relativamente pequeña para el tiempo que tiene, internamente siente que le falta el aire por lo activo que es su bebé varón, al que ya nombran Astor.

La maternidad siempre fue un anhelo en la vida de Jeimy Osorio, tan así que estudió educación en el Recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico porque se visualizaba rodeada de niños y niñas. Algo que tambaleó esa ilusión fue su padecimiento de endometriosis, sin embargo esto no se ha presentado hasta esta etapa del proceso.

Haber estelarizado la serie “Celia” aportó a su deseo de ser mamá, además de los cuentos que escuchaba de colegas actrices que resentían haber puesto en un segundo lugar sus vidas personales.

“Ella tuvo todo el éxito del mundo y fue un icono de la música, pero, por ejemplo, no pudo volver a ver a su mamá. Se perdió ser madre y yo decía, ‘no quiero que mi vida solamente sea mi carrera’. Yo necesito entender que si a mi carrera le doy el 25% de importancia y a mi familia le doy otro 25 y a mí me dedico otro 25 y así sucesivamente, creo que voy a lograr un equilibrio, y eso es lo que he estado tratando de hacer”, manifestó.

El alumbramiento será en Colombia, país natural del esposo, y donde han fijado residencia como pareja. Hasta allá viajará el padre de la intérprete para conocer al nieto.

Jeimy se piensa como una mamá “bien amorosa”, consciente de proveer las herramientas para que su hijo sea feliz. En ruta hacia eso, agradeció, contar con un compañero que tiene el mismo compromiso. “Siento que tengo una bendición, porque reconozco lo que es una pérdida, y él ha hecho un esfuerzo tan grande en recuperarse, en no dejarse decaer, y esta ilusión lo ha levantado para él poder también convertirse en ese padre que sabe que este bebé necesita”, puntualizó.

Explora la ciencia ficción

La visita de la artista a la Isla será la última previo a dar a luz y el propósito es presentar el filme “23:00 horas”, que estelariza junto con Roy Sánchez-Vahamonde.

Dirigidos por Bruno Irizarry, ambos inician una exploración por distintas dimensiones y realidades para encontrar unos objetos misteriosos que los regresarán a sus hogares.

“Para mí es un cierre de ciclo tan grande y tan hermoso, porque empecé en Puerto Rico. A mí me dieron todas las oportunidades en la isla. No puedo decir que me fui por falta de oportunidades. Hice teatro, cine, televisión, hasta radio, o sea, me metí por todos lados, y mi curiosidad por querer expandirme, me ganó, y por eso me fui. Pero cuando me llaman para este filme, que se viene produciendo desde el 2017, estaba en Los Ángeles y dije, ‘yo le tengo que devolver a Puerto Rico todo lo que me ha dado’, y justamente esta película es un homenaje a Puerto Rico”, expuso la intérprete de “Lorena”.

A nivel artístico es su primera experiencia en el género de la ciencia ficción, lo que también fue un atractivo para unirse al proyecto, que estrena este jueves en salas de Caribbean Cinemas.

“El hecho de que tenía que correr, brincar, saltar, estar en peleas, imaginarme cosas que hasta el 2023 no sabía que iban a ser, me llena de mucha satisfacción haber aceptado el reto, porque sí lo fue, pero fue de los más divertidos que he vivido en mi carrera y verdaderamente estoy bien feliz de que este haya sido el proyecto con el que básicamente culmino esta etapa hasta que comience la próxima”, concluyó la madre debutante.