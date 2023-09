María Antonieta de las Nieves, la actriz reconocida por su entrañable personaje de La Chilindrina en “El Chavo del 8″, respondió ante la falsa noticia de su fallecimiento. Esto ocurrió después de que circulara en redes sociales que había perdido la vida ayer 19 de septiembre.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, expresó su descontento con aquellas personas que difundieron el rumor, que, además, fue en una fecha en la que se recuerda a las víctimas de los terribles terremotos del 19 de septiembre de 2017 y el del 85.

“Me morí anoche, pero de cansada, de sueño. Me acaban de despertar y me dicen ‘Ay señora, no se ha muerto’, y yo dije ‘No, no estaba muerta, andaba de parranda’”, comenzó en tono de broma.

Sin embargo, continuó con voz seria: “No sé por qué se les antoja (que me muera) y menos en este día tan feo. Les quiero decir que estoy muy bien”, aseguró.

Muchas gracias a todos los que se han comunicado hoy para preguntar si estoy bien, el rumor que circula es falso. Estoy mejor que nunca en mi casa preparando un nuevo proyecto para el 2024….



Los invito a seguir mi nuevo canal de YouTube La Chilindrina TV — Ma Ant de las Nieves (@LaChilindrina) September 19, 2023

Debido a la falsa primicia, algunos comenzaron a enviarle condolencias a su familia, situación que agradeció: “Hola, amigos, quiero agradecer su mortificación, su tristeza”.

Por otra parte, detalló que también recibió llamadas a su casa de personas que intentaron corroborar si era cierto su fallecimiento: “Estoy muy bien. Gracias a Dios. Recién levantada para grabarles este video. Les mando bendiciones”, reiteró a un costado del post.

Trayectoria de La Chilindrina

Era 1957 cuando se estrenó la película “Pulgarcito” y entre su elenco infantil se encontraba una niña de tan sólo siete años, menudita y con un rostro angelical, el cual se ocultaba tras una maraña de cabello pelirrojo y manchas de tierra, ya que daba vida a una de las hijas del villano de esta historia; esa era María Antonieta de las Nieves.

Su deseo de ser una artista se despertó a temprana edad, cuando a los tres años comenzó a estudiar ballet y a los seis ya era alumna de la escuela de actuación de Andrés Soler en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), fue un año después que se le presentó la oportunidad de hacer su debut en el cine con “Pulgarcito”, donde compartió créditos con grandes estrellas como José Elías Moreno y María Elena Marqués, además del niño Cesáreo Quezadas, quien dio vida a la obra.

Su debut en televisión fue en 1956, realizando diversos personajes en el Teatro Fantástico, de Enrique Alonso Cachirulo. En 1958 hizo historia al participar en la primera telenovela hecha en México, se trataba del melodrama “Senda Prohibida”. También en este año incursionó en un ámbito donde ha dejado un vasto legado, el doblaje, prestando su voz a personajes de programas como “Mis adorables sobrinos”, “Mi bella genio”, “Batman” (Batichica), “Hechizada” (Tabatha), “Los Picapiedra” (Pebbles), “Los Supersónicos”, “Los Munster” (Eddie Munster), “Los invasores”, “Johnny Quest”, “Los 4 fantásticos”, “Los locos Addams” (Merlina Addams), “Daniel Boone” (Israel Boone), Flipper y el “Superagente 86″, y en “El mago de Oz” le dio voz a Dorothy.

Pero la vida le cambió en 1970 cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, que en ese entonces era guionista en Telesistema Mexicano; que le propuso participar con él primero en el programa “Los supergenios de la mesa cuadrada” y posteriormente en “Chespirito”, donde nació “La Chilindirna”, una niña pecosa, sin un diente y muy astuta, además de buena amiga del Chavo del 8, icónico personaje de Gómez Bolaños.