La ex Miss Universo 1996, Alicia Machado reaccionó triste ante el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela.

A través de sus redes sociales la venezolana mostró su frustración sobre los comocios que han levantado cuestionamientos por parte de la oposición quienes aseguran que hubo fraude.

“Otro día en el que se burlan de la esperanza de todo un país! El sufrimiento es en parte el resultado de un montón de expectativas sin cumplir! La política no tiene ni esperanzas, ni solidaridad masiva! Es cuestión de una practicidad fría y sin más contemplaciones! Dios bendiga a mi país Venezuela”, soltó la también actriz en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que la exreina de belleza, quien lleva años radicada fuera de su país, hace señalamientos sobre la política de Venezuela. Cuando ganó la Casa de los Famosos en 2021 gritó “Venezuela libre”.

Alicia Machado.

Luego de horas de expectativas por los resultadsos, pasada la medianoche del domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral CNE Elvis Amoroso, transmitió el primer boletín con el 80% de las mesas escrutadas una tendencia “contundente e irreversible” a favor del presidente Nicolás Maduro con el 51.2% de los votos (5.1 millones de sufragios), frente a un 44% (4.4 millones de votos) de Edmundo González.

Las autoridades de la oposición indicaron en un primer momento que sus representantes de la campaña apenas pudieron acceder a un 30% de las actas escrutadas, en las que afirmaron que González desterraba a Maduro.

“Queremos decirle que Venezuela tiene un nuevo presidente electo que es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe”, dijo la líder opositora María Corina Machado en un mensaje desde su comando de campaña junto al candidato.

Horas antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales, altos funcionarios del gobierno del régimen de Nicolás Maduro habían anticipado una victoria y convocaron a su seguidores a celebrar a las puertas del Palacio de Miraflores.

El primero fue el jefe de campaña del Nicolás Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien desde el comando oficialista, sin dar porcentajes, indicó que “fracasó la violencia, fracaso el odio, ganó el amor, ganó la independencia, ganó la soberanía de Venezuela y ganó la paz”, en alusión a los principales lemas de la campaña oficialista.

“Son repetitivos y previsibles, cantaron fraude antes de las elecciones, dijeron que el único conteo es el que ellos hagan, llaman a tomar los centros con violencia, harán llamado a los militares, atacarán las embajadas de Venezuela en el exterior, igual nosotros venceremos”, escribió en su cuenta de X el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Tras darse a conocer los resultados, el primer presidente latinoamericano en rechazar la victoria de Maduro fue el izquierdista Gabriel Boric, presidente de Chile. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, posteó en su cuenta de X.

Al mandatario chileno se le sumaron otros con el correr de la noche, como el uruguayo Luis Lacalle Pou y el argentino Javier Milei.