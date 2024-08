A medida que el divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck sigue acaparando titulares, las redes sociales se llenan de teorías y especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de la radical decisión de la pareja. Algunos apuntan a las diferencias en sus personalidades, otros al comportamiento “dramático” de López, e incluso ha surgido la idea de que el protagonista de “Aguas profundas” no toleraba la fama. Estar con una persona reconocida internacionalmente no sería la más fácil de las tareas.

Ahora, unas declaraciones que el actor dio en una entrevista tiempo atrás están circulando en redes sociales y, de acuerdo con “People en español”, podrían arrojar pistas sobre lo que sucedió con su expareja. En el extracto de la conversación, Ben asegura que la popularidad no es algo que valore particularmente.

“Yo no estoy hecho para ser famoso, no me gusta, te lo puedes quedar. No recibo ningún beneficio de ello, más allá de librarme de alguna multa y obtener reservaciones en restaurantes. ¡Y no hago fila en Disneyland! Muchos artistas desean la fama con todas sus fuerzas porque nadie quiere actuar en una sala vacía; buscan esa atención”, comentó.

El artista añadió que su verdadera intención es expresar algo profundo a las personas y que estas respondan a eso. “La atención en sí misma no es algo valioso para mí, en absoluto. Soy tímido, no quiero estar en el centro de todo. Me han criticado tanto en mi vida, me han malinterpretado y caracterizado de maneras que me incomodan... Quiero hacer mi trabajo, pero no todo lo que implica ser una celebridad”, mencionó.

Recordemos que hasta el momento, ninguno de los famosos ha hecho declaraciones sobre el estado de su relación.

Sin embargo, en julio, una fuente informó al portal “¡OK! Magazine” que la intérprete de “On the Floor” trajo “demasiado drama” a la vida del actor. Esta persona cercana a la entonces pareja aseguró que Ben se sentía muy molesto y deprimido porque su romance no funcionó, ya que López era la mujer de sus sueños.

Además, la fuente señaló que los famosos tenían dinámicas distintas que complicaban su romance y aumentaban el estrés entre ellos. Por un lado, López está constantemente rodeada por asistentes, fotógrafos y entrenadores, y es conocida por ser muy exigente consigo misma y con sus compromisos profesionales. Por otro lado, Ben tiene la posibilidad de pausar temporalmente sus proyectos.

“Ella ha tratado de hacerle entender a Ben que ser Jennifer Lopez es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Ella es su marca, la vive y la respira. Jennifer mantiene la cabeza en alto y no quiere ser vista como la villana”, afirmó la fuente.

Finalmente, la fuente aseguró que la relación ha pasado por diversas etapas, desde las más románticas hasta las más complicadas, debido a sus personalidades y la falta de tiempo juntos, sumadas a sus diferentes responsabilidades familiares.