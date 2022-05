En los últimos días se hizo viral un video en el que la cantante colombiana Shakira se enfrenta con el presentador mexicano Adal Ramones.

El encuentro ocurrió en 1995, cuando Shakira apenas empezaba su carrera y hacía una gira promocional de su primer álbum, ‘Pies descalzos’. La barranquillera asistió al programa ‘Otro rollo’ para hablar de su carrera.

Uno de los momentos incómodos ocurrió cuando el presentador Adal Ramones le preguntó cómo le gustaban los hombres y dijo: “Yo creo que sí tiene 60 de cintura”. De inmediato, dirigió su mano para agarrarle la cintura, a lo que Shakira reaccionó alejándolo de su cuerpo.

Ramones le contestó: “Tú me agarras a mí y no digo nada, agárrame”, a lo que Shakira respondió: “Yo no quiero agarrarte, ¿quién dijo?”.

En el video que se comparte a continuación, el momento ocurre al minuto 32:42 de la entrevista.

Pese al momento, la entrevista siguió su curso: la barranquillera imitó el acento mexicano, las palabras típicas de ese país y les agradeció por su apoyo. Al final, interpretó ‘¿Dónde estás corazón?’.