La foto que publicó la cantante Jennifer López a modo de su celebración de cumpleaños ofrece más dudas que respuestas.

Y es que, como parte de su celebración de sus 55 años, la denominada “Diva del Bronx” publicó en sus redes sociales un selfie que ha llamado mucho la atención por varias cosas.

Además de lucir espectacular en un traje de baño entero, luciendo una cola de caballo y varias prendas lo más que llamó la atención de esa instantánea es que no lleva puesto su anillo de matrimonio.

Mientras que el calce de la imagen lleva por calce “This Is Me Now...’’, acompañado también de un emoji de un bizcocho.

A pesar de que “This Is Me Now...’’ es el nombre de su más reciente producción discográfica, también pudiera dejar entrever que la cantante volvió a la soltería tal y como se rumora fuertemente desde hace unas semanas.

Según varios medios de farándula de Estados Unidos, Jennifer López y Ben Affleck se encuentran separados desde hace unos meses.

hace unos días López hizo un almuerzo como parte de la celebración de su cumpleaños y el gran ausente fue su esposo razón por la cual los rumores de separación resonaron más fuertes que nunca.

Esta no fue la única celebración que hizo la cantante y actriz. El sábado por la noche organizó una fiesta un poco más multitudinaria con temática de Bridgerton. Siguiendo el dress code impuesto, los invitados lucieron vestidos de época y eran llevados hasta la puerta del salón por un carruaje tirado por caballos.

En ambos festejos, el gran ausente fue su marido. Mientras López festejaba un nuevo año de vida, el actor se encuentra en Los Ángeles, cumpliendo con sus obligaciones cotidianas. La pareja incluso pasó separada el segundo aniversario de casados.

En medio de los rumores de divorcio, Affleck y López pusieron en venta su casa de Beverly Hills. También se sabe que han pasado poco tiempo juntos y se los ha visto sin sus anillos de compromiso. Sin embargo, en los últimos días, ella fue vista paseando con Violet, la hija mayor de él, con quien parece tener una excelente relación.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que están separados desde marzo. Aunque aseguran que el actor es muy protector con ella, los indicios sobre un inminente divorcio alcanzaron su punto máximo en mayo, cuando el ex de Jennifer Garner estuvo notablemente ausente durante los eventos importantes de la estrella pop. Los representantes de la pareja no han hecho comentarios hasta el momento y los protagonistas se mantienen herméticos.

La pareja, que había tenido una historia de amor intermitente, comenzó su relación en 2002 durante el rodaje de la película Jersey Girl. Se comprometieron al año siguiente, pero se separaron en 2004. Cada uno rehizo su vida: ella se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a sus mellizos, Emme y Max, y él contrajo matrimonio con Jennifer Garner, madre de sus tres herederos, Violet, Finn y Samuel.

Luego de que sus parejas terminaran, López y Afleck volvieron a cruzarse en la vida. Diez años después, retomaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia en Las Vegas en julio de 2022, realizando un tiempo después una gran fiesta para todos sus seres queridos.

La relación de Ben Affleck y Jennifer López ha sido una montaña rusa desde el principio. Aunque han intentado mantener su vida privada lejos de los reflectores, la atención constante de los medios y los fanáticos ha hecho que cada movimiento sea analizado minuciosamente.