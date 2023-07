Bailarina, presentadora de televisión, comediante, dueña de una línea de mahones y perfumes, y ahora fundadora de su propio cóctel.

Sonya Cortés prueba una vez más que nada ni nadie la detiene a la hora de realizar otro sueño en su vida y expandir su portafolio empresarial tras anunciar el lanzamiento de Ronya, su primera bebida exótica.

La polifacética mujer dio a conocer su debut en la industria de los licores con un cóctel que combina la sabrosura y picardía que la ha destacado por años y abierto las puertas en la industria del entretenimiento local. La refrescante y atrevida bebida, que Cortés asegura es apta para aquellos fans de tragos suaves, así como consumidores de licores fuertes, mezcla pulpa de arándano, vino Merlot, ron puertorriqueño y jugos de frutas.

PUBLICIDAD

“Ronya se bebe bien frío, en el momento que a usted le dé la gana, aunque estés viendo Netflix tira’o, en una copita con hielo. Puedes llevártelo pa’ la playa, puedes descorcharlo en el campo, en el río, en tu casa, haciendo el amor, echárselo por encima a su pareja, porque yo le llamo ‘exotic drink’ ”, manifestó la empresaria a Primera Hora.

Según Cortés, el nacimiento de la refrescante y atrevida bebida se dio durante una conversación que tuvo con su socio y productor George Santiago, quien logró conectar con Emmanuel Reyes, fundador de R’ Brothers, la empresa manufacturera puertorriqueña encargada de la elaboración del trago, diseño de la botella y distribución.

“Uno de mis grandes sueños es continuar haciendo cosas, emprender, no estancarme, no frustrarme nunca, sino buscar más adelante”, expresó la empresaria durante un encuentro con la prensa en el establecimiento “Hecho en Puerto Rico”, ubicado en el tercer piso del centro comercial Plaza Las Américas, uno de los puntos donde el cóctel se encuentra a la venta.

“Yo siento un orgullo que todo esto está hecho aquí y que tiene el sello “Hecho en Puerto Rico”. No sabes cuánto necesitaba ese sello y ya lo tengo”, manifestó la presentadora de televisión, quien aseguró que “la mató” la primera vez que probó la fórmula, que obtuvo una medalla de oro en la competencia Stuttgart International Wine de Alemania y una de bronce en International Wine Competition en San Francisco, California.

La botella cuenta con un sello que lleva un estarcido de alas de mariposa violetas que, en su interior, forman la silueta de una garrafa. La presentadora indicó a este medio que el lepidóptero representa una figura importante en su vida, al hijo que perdió a sus cinco meses de gestación hace más de 16 años.

PUBLICIDAD

“Yo le pedí a Dios es que me dejara ver a mi hijo, aunque fuese en una mariposa. Y casi todos los días, tomándome mi café, me pasa la mariposa y me revoletea. Y yo digo: ‘Loco, ¿estás aquí?’ Es algo que no le cuento a todo el mundo, pero ahora lo van a saber”, explicó.

Además, la mariposa representa también el proceso de la transformación de una simple oruga a una hermosa criatura, proceso que ha experimentado en múltiples ocasiones.

“¿Cuántos procesos de transformación no he pasado? He tenido que transformarme después de un divorcio, relaciones que no funcionaron... la mariposa tiene que ver conmigo. Pero la misma representa la libertad, la capacidad de poder volar, y yo soy una mujer bastante libre, que me tienes que dejar ser como soy”, indicó.

Asimismo, la “Mamisonya” aseguró que la decisión de lanzar este producto fue por que le recuerda a la esencia tropical de los puertorriqueños y su intención de siempre explorar algo nuevo.

“Nosotros los boricuas somos una raza ‘exótica’, calientita, que no necesirariamente le gusta a todo el mundo, pero a la mayoría del boricua le encanta darse el palo, le encanta experimentar con tragos nuevos, y cuando viajan, piensan siempre en qué van a probar, y yo quiero que hasta los turistas lo prueben”, destacó.

Por otro lado, este lanzamiento, que está hecho “pa’ que te jaltes”, también representa que todavía le queda mucho por hacer a sus 61 años y un mensaje directo a todas las mujeres a no frustrarse por su edad.

PUBLICIDAD

“No dejen de soñar por su edad, no dejen de gozar, no dejen de enamorarse, no dejen de darse un traguito y juntarse con sus amistades porque se sienten que están ‘chochas’ por la edad. Yo me siento tan bien, y le quiero proyectar al mundo, sobre todo a ellas, que tú no puedes dejar soñar como si el Seguro Social fuese el gran premio de la vida”, manifestó.

Ronya estará disponible en los supermercados Pueblo, Amigo, Supermax y Mr. Special, así como en varios Econo y Selectos alrededor de la Isla. Para conocer más detalles sobre esta bebida también pueden acceder a la cuenta de Instagram @ronyadrink.