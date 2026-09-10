Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei a raíz de la bronquitis que padece desde la semana pasada, razón por la cual tuvo que suspender la grabación de su último programa, que estuvo a cargo de Juana Viale, su nieta.

Según pudo saber LA NACION, la diva de 99 años se encuentra de buen ánimo, incluso se mantiene al día con sus conocidos hablando por teléfono, y los médicos la están controlando por prevención y para que ella se quede tranquila respecto de su estado de salud.

De acuerdo con la información que obtuvo este medio, la conductora permaneció internada durante el día de ayer y pasó la noche en el centro de salud mientras los profesionales continúan realizándole estudios de rutina y control.

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Estos son cuadros que generan cierta preocupación en La Chiqui, motivo por el cual los médicos prefirieron tomar precauciones para darle tranquilidad y que esté controlada, teniendo en cuenta la edad de la conductora.

“Evoluciona favorablemente”, pero seguirá internada

El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el lunes por un cuadro respiratorio bronquial. Según informó la institución, la conductora evoluciona favorablemente y no presenta complicaciones.

“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, señala el comunicado difundido este 9 de septiembre y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Cómo pasó la noche y qué dicen los últimos estudios

Luego de que el centro médico emitiera el primer parte médico, esta mañana LA NACION pudo saber que la conductora de 99 años pasó la noche bien, sin sobresaltos y que pudo descansar. Además, sigue sin fiebre, una buena señal.

Por otro lado, la periodista Mercedes Ninci compartió en el programa La mañana con Moria el informe de la tomografía que le realizaron y contó que los médicos que la tratan le aseguraron que la diva se encuentra “mucho mejor” y “de seguir así, mañana le darían el alta”.

Luego de confirmar que Legrand sigue en una habitación común, Ninci habló del resultado de la tomografía que realizaron. “Lo que dice es que tiene un hematoma de 14 milímetros, pero que esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad, son secuelas de cualquier proceso viral y que no tiene ninguna otra cosa que represente preocupación”.

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Un médico cardiólogo explicó en detalle el cuadro de Mirtha Legrand, a sus 99 años: “No es una bronquitis más”

Ante la reciente internación de la conductora de 99 años, Mirtha Legrand, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione analizó desde una perspectiva clínica los desafíos que enfrentan los pacientes mayores al contraer infecciones respiratorias.

“En cualquier persona mayor, una bronquitis no es una bronquitis más. Si una persona mayor se agarra un resfrío o algo importante, normalmente no es una bronquitis más e impacta mucho más en su cuerpo”, detalló el especialista.

En cuanto al impacto del cuadro clínico, detalló: “La capacidad pulmonar es diferente a la que nosotros vamos a tener. Se va achicando y después los músculos intercostales que te permiten respirar son más lentos, cambian un poco, entonces les cuesta, por eso la edad genera varias cosas”.

El primer parte médico de Mirtha Legrand

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, dice el comunicado emitido por el Mater Dei y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director de la institución.

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, agrega el escrito. “De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, concluyeron.

Recomendación médica

Mirtha Legrand no asistió el viernes a la grabación de su programa, La noche de Mirtha. La noticia generó de inmediato preocupación, especialmente cuando trascendió que el motivo de su ausencia tenía que ver con cuestiones de salud.

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En este entonces, según pudo saber LA NACION, la legendaria conductora, de 99 años, atravesaba un fuerte cuadro gripal y, por eso, su médico le recomendó que se quede en su casa, haciendo reposo, hasta recuperarse completamente. De este modo, Juana Viale, su nieta, tomó su lugar como anfitriona en el programa.

Juana Viale reemplazó a la Chiqui y habló de la salud de su abuela

Juana Viale fue la encargada de ponerse al frente de la mesa de La Noche de Mirtha este sábado, luego de que la gran diva de la televisión argentina no pudiera grabar el programa. Fiel al ritual del programa, la actriz arrancó la velada con la presentación de su look y unas palabras para su abuela.

“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme, que se está recuperando con sus tecitos, sus ungüentos naturales”, explicó, aunque de inmediato corrigió la humorada. “Mentira, todo medicamento, todo”, aclaró. “Le mando un beso muy grande a mi abuelita. Espero hacerlo bien. Hoy tengo todas las pilas, toda la energía y toda la vitalidad para hacerlo”, cerró su presentación.

Para la ocasión, eligió un vestido rojo de largo irregular, con volados y confeccionado en crepé de seda de la nueva colección de la diseñadora Evangelina Bomparola. “Es muy bonito, eh. Para morirse de frío, como hacemos las mujeres cuando nos gusta lucir algo hermoso a pesar del clima”, bromeó sobre el diseño. El estilismo se completó con un recogido torzado. “Me siento muy fresca esta noche”, comentó Viale antes de dar comienzo a la tradicional mesa.

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Lle tocó llevar adelante una mesa que generó muchas expectativas: Ana Rosenfeld, quien representa legalmente a Wanda Nara, y Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi. Además, las periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska completaron la mesa.

Antecedentes de salud

En abril de este año, la diva también tuvo que ausentarse de su ciclo por tres semanas, debido a que se encontraba atravesando un fuerte cuadro gripal. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", escribió Legrand en ese momento, en su cuenta de X.

A pesar de sus 99 años, sus ausencias en la televisión por cuestiones de salud son escasas. La última vez que Mirtha Legrand se sometió a una cirugía fue en 2023, cuando le colocaron un marcapasos “de última generación” en el Sanatorio Mater Dei.

Una semana antes, la conductora había anunciado a través de sus redes sociales que se sometería a la intervención. “Para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo”, había escrito en X.

Previo a la colocación del marcapasos, el problema de salud más reciente de la conductora había ocurrido en 2021, cuando sufrió una obstrucción coronaria y, en plena pandemia de coronavirus, fue sometida a una intervención.

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En 2019 también tuvo que ser internada por una brida abdominal. La dolencia derivó en una operación en el Mater Dei y permaneció en la sala de cuidados intensivos. Sin embargo, 48 horas después regresó a su hogar y continuó con su vida cotidiana.

Los 99 de Mirtha Legrand

“Me parece un sueño: me parece mentira”. Así respondió Mirtha Legrand ante la consulta sobre qué sentía al llegar a los 99 años en febrero de este año. En diálogo con LN+, la diva televisiva sostuvo que “el destino quiso que llegue a esta edad. Además mi médico siempre me dice que estoy muy sana”.

“Haciendo lo que más me gusta. Yo pude haber dejado de trabajar hace rato, pero me ocupo, estudio, es mi vida y soy así“, sostuvo la diva.

En ese entonces, el gerontólogo Carlos Presman analizó en diálogo con LN+, qué factores pueden explicar una vida tan extensa y activa, y puso el foco en un aspecto central: la conexión social.

Presman fue claro al señalar que uno de los pilares del envejecimiento saludable es no aislarse. “Uno de los secretos de la longevidad, que siempre es un éxito colectivo, es mantenerse conectada socialmente”, explicó.

El gerontólogo explicó que en la actualidad la ciencia le da mayor importancia a la herencia biológica, pero aclaró que no lo es todo. “Hoy sabemos que alrededor del 30% de la expectativa de vida depende de la genética, pero el otro 70% depende de las condiciones de vida”, detalló.

Investigaciones realizadas con gemelos demostraron que, aun con genética idéntica, pueden existir diferencias significativas en longevidad según el entorno, el deseo, los proyectos, el trabajo y la calidad de vida.