Jesaaelys Ayala González contrajo matrimonio recientemente y decidió no invitar a su padre, Daddy Yankee, a la ceremonia.

La influencer compartió en Instagram las imágenes de su enlace con su esposo, Carlos Olmo, y los seguidores no tardaron en notar el gran ausente: en ninguna fotografía aparece el icónico artista puertorriqueño.

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee casamiento ( Instagram )

Aunque la ceremonia se realizó el 4 de octubre del 2025, las imágenes no se dieron a conocer hasta el pasado 4 de enero, cuando Jesaaelys publicó un carrusel en el que mostró momentos clave del matrimonio: su vestido blanco, el ramo de flores naturales, los anillos y varios instantes de la recepción. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue quién la acompañó al altar.

En lugar de su padre, fue su madre, Mireddys González, quien caminó con ella hasta el altar, rompiendo con la tradición de que sea el padre quien entrega a la novia.

La escena avivó las especulaciones sobre un distanciamiento entre padre e hija que ya se venía comentando desde hace meses.

Según la revista People, la ausencia del artista no sería un simple detalle logístico, sino la consecuencia de una “relación lacerada” entre ambos. En el último año, Jesaaelys tomó una postura firme a favor de su madre en medio del proceso de divorcio con Daddy Yankee, acompañándola incluso a las audiencias judiciales en San Juan y declarando que está de su lado en la polémica separación.

En declaraciones ofrecidas en febrero del 2025, la joven reconoció lo complicado que ha sido el divorcio de sus padres.

“Ha sido bien difícil, es una situación que está expuesta públicamente al 100%. Somos el circo mediático y es horrible estar en una situación que me puso una persona que yo amo con todo mi corazón”, aseveró.

El divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González —su esposa por casi tres décadas y madre de sus hijos— se oficializó el 18 de febrero del 2025 bajo la figura de “ruptura irreparable”, desatando gran polémica.

El conflicto escaló a los tribunales luego de que el intérprete de Gasolina emprendiera acciones legales contra Mireddys y su hermana por supuestas transferencias de $100 millones desde cuentas corporativas a personales, realizadas sin su autorización.

En ese contexto de tensiones familiares, mediáticas y judiciales, la decisión de Jesaaelys de excluir a su padre de la boda se interpreta como un gesto que confirma la fractura en su relación.