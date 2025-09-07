La creadora de contenido Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, compartió en sus redes sociales lo complacida que se siente con los cambios físicos que ha tenido a un mes sin ingerir azúcar.

Jesaaelys subió un video en el que habla en detalle sobre cómo dejar los postres y todo alimento dulce le ha traído como resultado una pérdida de peso. También aclaró que continuará en su plan por dos meses adicionales.

“No estoy consumiendo nada de azúcar, me refiero a nada de dulces, nada de galletas, nada de bizcocho, mantecado, batidas, ‘smoothies’, nada, nada, absolutamente nada”, afirmó emocionada, y reveló que esto abarca los edulcorantes. “Nada de miel, nada de agave, nada de ‘maple syrup’, absolutamente nada”. Tampoco ingiere frutas. “Son muy bellas, naturales, pero mi amor, contienen azúcar”, dijo, y mencionó que su nuevo régimen se compone de proteínas y carbohidratos.

PUBLICIDAD

“Todo el mundo me dice ‘ah, pero estás comiendo arroz, estás comiendo pan, estás comiendo pasta’. Claro que sí, mi amor, porque eso no es azúcar, es que el cuerpo la convierte en azúcar, que son otros 20 pesos, así que mi amor, cómete las papas fritas, la papa asada, la papa majada, el arroz, la pasta, el pan, claro que sí, eso va pa’dentro. Mis proteínas, mi pollito, mi ‘steak’, mi cerdo, que aunque no es la mejor proteína, comoquiera la consumo”, prosiguió en detalle. A su vez, mencionó cómo lidiar con la tentación de querer ingerir productos con azúcar.

“Aguantar, ponerlo en oración y pedirle a Dios que me ayude, porque honestamente, no puedo hacer más nada”, confesó. “Prefiero no consumir ningún ‘snack’ y seguir luchando y comer y llenarme bien con mi comida”.

Jesaaelys confesó el apego que tuvo hacia los postres por muchos años. “Quizás tú estás pensando que es imposible. Te lo está diciendo la superdulcera. Yo no me comía ni uno. ni dos dulces al día. Eran de tres a cuatro dulces, que si galletitas con leche por la mañana, un mantecado al mediodía, una batida por la noche, ‘baby’, porque eso era lo que mi cuerpo pedía, mi mente”, prosiguió. También confesó que la parte inicial del proceso tuvo sus desafíos.

“La primera semana es horrible. La primera semana te vas a sentir supermal. No vas a tener energía. Te vas a sentir como que todo te apesta. Te vas a irritar porque realmente es como una droga, tú te estás desintoxicando”, expuso dentro de su experiencia, para entonces resaltar los beneficios que ha experimentado.

PUBLICIDAD

“Estoy desinflamada”, presumió mientras posaba mostrando su nueva silueta. “De momento te ves menos hinchada. La carita te empieza a bajar, los brazos, la cara se te empieza a aclarar, de momento la mente piensa superbién. De verdad que los beneficios están excelentes”, enfatizó sobre el proceso que acompaña con una rutina en el gimnasio.

De paso, lanzó la invitación a los usuarios de intentar su propuesta y acompañarla en los dos meses restantes que decidió seguir alejada del dulce.

En su mensaje escrito, Jesaaelys también alertó sobre lo importante de consultar con un profesional de la nutrición antes de comenzar un plan dietético como el que promueve. “Disclaimer: Yo estoy compartiendo lo que me ha funcionado a MI! Siempre es importante discutir tu dieta con un nutricionista. Yo necesitaba este detox ya que mi obsesión con los dulces se estaban saliendo de control y podía afectar mi salud a largo plazo!!!”, puntualizó.