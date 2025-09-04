Anunciar predicciones o revelar los mensajes que interpreta cuando usa sus cartas, son tareas por las que la médium espiritual Bis se ha dado a conocer en el público que la ve en televisión en Estados Unidos y Puerto Rico.

“Llevo ya casi un año y algo en ‘Despierta América’ y hago las lecturas de cartas para famosos, y no solo para famosos, sino para el pueblo que nos llama y que quiere comunicarse conmigo”, destacó la colaboradora del espacio matutino de Univisión, quien además compartió a Primera Hora que predijo en televisión “la muerte del Papá Francisco, los dos atentados de Donald Trump y la caída de los aviones a principios de año”.

Durante su visita reciente a Puerto Rico, Bis habló sobre cómo también su conocimiento espiritual la ayuda en sus lecturas, y rememoró cuando comenzó a abrazar este don en la infancia. “La primera experiencia mía fue a los 5 años, cuando empiezo a ver a los espíritus. Se me reflejaban tal y como éramos, como somos nosotros, en carne y hueso, pero yo cuando los iba a tocar, ya no existían, no estaban, se me perdían entre las manos”, aseveró a este medio.

“Con 5 años empiezo a desarrollarlo, pero me doy cuenta como a los 10, 11 años, cuando ya yo podía verlos específicamente a través de los olores, a través del tacto, a través de movimientos que ellos hacían, que ya podía yo decir ‘¿pertenece a esta familia, no pertenece?’, ‘¿es de aquí o no?’”, expuso en su relato.

Para las predicciones que se motivó a compartir para los lectores de este medio, utilizó las barajas españolas. “Hago lectura de cartas. Esto viene más asociado a la videncia y hago las lecturas de cartas españolas”.

Bis mencionó lo que ve para famosos como Daddy Yankee, Julio Iglesias, Farruko y Bad Bunny, las que presentamos a continuación en el orden que las mencionó.

Daddy Yankee

Ramón Luis Ayala Rodríguez, menor conocido como Daddy Yankee, y Mireddys González ( GFR Media )

“En este tema de Daddy Yankee y su exesposa (Mireddys González) viene mucho conflicto todavía, aún más. ¿Por qué? Porque las dos partes estarán totalmente en rencor, como lo había dicho (en ‘Despierta América’), y ella lleva como un as bajo el brazo que lo va a sacar al final. No termina... No termina en este momento (2025) y terminará el próximo año”.

Julio Iglesias

El cantante español Julio Iglesias ( Agencia EFE )

“Te voy a dar una primicia para tu pueblo, para tu país. Lamentablemente, el cantante Julio Iglesias estará en problemas de salud muy grandes, el cual puede haber llanto”, dijo Bis, y especificó que habla de este 2025.

Farruko

Farruko ( Alejandro Granadillo )

“Siento que puede caer en una depresión donde llegará nuevamente a tocar el piso, y donde su carrera regresa, se cambia de nuevo sus papeles, que él estaba haciendo lo que era Dios y Jesucristo, y se va de nuevo a lo que es el reguetón, algo como que ya estuviera hablándose, como que ya estuviera planificándose para él regresar de nuevo a lo que era su rap, su música urbana”. A la pregunta sobre si lo vislumbra para este año, respondió “pudiéramos decir que sí’.

“¿Pero va a salir de esa supuesta depresión?”, cuestionó este medio.

“Va a salir de esa depresión”.

Bad Bunny

Bad Bunny ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Bad Bunny en Puerto Rico es un dios. Es una figura grande en el mundo también. Le irá muy bien en su concierto en Puerto Rico. Le irá muy bien en su gira. Tiene un equipo fabuloso. Pero él busca más lo que es el mundo original. Entonces, habrá en alguno de los lugares donde va a ir, que no va a sentirse ni a ver el éxito que él quería. Pero va a tener mucho éxito”, auguró. “¿Por alguna casualidad, hay algún concierto en Francia?”, indagó Bis a este medio. El artista tiene tres presentaciones pautadas en el país europeo para julio del año próximo como parte de su “tour” “Debí tirar más fotos”. “Yo siento que el de Francia no va a ser tan grande como él lo ha vivido de este lado. Él no se va a sentir a gusto con este en Francia”.