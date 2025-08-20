El intérprete urbano DY, conocido internacionalmente como Daddy Yankee, tendrá su presentación musical durante la Semana Billboard de la Música Latina 2025, que se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en el histórico Fillmore Miami Beach.

A su vez, Billboard anunció mediante comunicado de prensa que por “primera vez desde que anunció su retiro de los escenarios en 2022, DY participará en una conversación con Billboard como parte del panel exclusivo ‘El Poder de la Reinvención’”. Durante la sesión, el intérprete reflexionará sobre su carrera legendaria, la evolución de su arte y “cómo prepara su próximo capítulo”.

PUBLICIDAD

Luego del tema “Sonríele”, DY confirmó su regreso “marcando el inicio de una nueva era definida por la reinvención, la narrativa y una ambición global”.

Hace más de tres décadas que la Semana Billboard de la Música Latina procura reunir a las figuras más importantes de la música, el entretenimiento y la cultura para crear momentos inolvidables. En inglés conocida como Billboard Latin Music Week 2025”, el evento se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre con una semana llena de actividades, incluyendo conversaciones con artistas, presentaciones en vivo, talleres prácticos, activaciones de marcas y más. La semana concluirá con un concierto final de celebración el viernes 24 de octubre.

La programación de este año incluirá a Alofoke, Anuel AA, Carín León, Gloria and Emilio Estefan, Ela Taubert, Goyo, Grupo 5, Guaynaa, Humberto “Humby” Viana, Julio Reyes Copello, Kapo, Laura Pausini, Leo Royas of Escuela de Nada, Luis R. Conriquez, Molusco, Myke Towers, Netón Vega, Óscar Maydon, Ozuna, Pablo Alborán, Silvana Estrada, Venesti, Xavi y Yami Safdie, entre otros.

El evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se transmitirán en vivo desde Miami el jueves 23 de octubre por Telemundo y Peacock.