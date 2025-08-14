La jueza federal Silvia Carreño-Coll ordenó esta tarde a las corporaciones El Cartel Records y Los Cangri, Inc y a las hermanas Mireddys y Ayeicha González a que llegaran a un “acuerdo amistoso” con el interdicto que radicaron las empresas el pasado 30 de julio.

En la sala 3 de la corte, la magistrada exhortó a las partes demandadas a entregar todos sus dispositivos móviles con lo que trabajaron asuntos de las empresas musicales por unas dos horas para conceder el control total de las mismas.

Más temprano, Mireddys González Castellanos, la exesposa del cantante Daddy Yankee, habló por primera vez tras meses de iniciar la polémica legal por el control de las empresas El Cartel Records y Los Cangri Inc. y admitió, bajo juramento, que llegó a borrar algunos correos electrónicos durante el periodo en que ya no trabajaba como presidenta de las corporaciones.

Su afirmación surgió durante una extensa interrogación de Víctor Acevedo, abogado de ambas entidades, donde González Castellanos reconoció que llegó a borrar mensajes, tanto de su correo corporativo, mireddys@elcartelrecords.com, así de otros correos personales que usó para asuntos empresariales, hacia destinatarios identificados como Mayna Nevárez, Andrés Coll, y George Meyer, del 20 al 30 de diciembre. “Los (mensajes) que yo borré fueron dirigidos a tres personas”, enfatizó.

Dicha acción se produjo 11 días después en que González Castellanos llegara a un acuerdo con su entonces pareja de casi 30 años durante el pleito corporativo que iniciaron en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

No obstante, en la corte no se identificaron cuál es el rol de cada una de estas figuras en el pleito, ni qué contenía esos mensajes. Al momento en que el abogado preguntar cómo ella sabía que eliminó esos correos, la demandada manifestó que “hice un ‘search’, y lo que me salieron de esas personas son los (mensajes) que borré”.

Acevedo también le cuestionó si le llegó a enviar mensajes a esas personas mencionadas a través de esa dirección, a lo que ella rechazó, pero al preguntar si esta se comunicó con otras personas durante ese periodo, ella respondió en afirmativo.

Pero el abogado presentó un presunto pantallazo de la cuenta de Google Mail, donde se alegó que la codemandada había borrados los mensajes de los años 2020 al 2024, a lo que la defensa de Mireddys cuestionó el origen de la imagen.

“Si enviaste correos electrónicos a otras personas, pero solo borraste los correos electrónicos que se referían a las otras tres personas, si has recuperado la memoria, ¿solo borraste los mensajes enviados a tres personas?”, preguntó el representante legal de las corporaciones.

Mireddys, por su lado, respondió “no recuerdo”.

Este intercambio se dio luego que la jueza Silvia Carreño Coll, del Tribunal Federal en Puerto Rico, declarara “no ha lugar” a la petición para desestimar el recurso de interdicto que busca atender las demandas que radicaron las empresas contra Mireddys, y su hermana, Ayeicha González Castellanos por presuntamente borrar documentos relacionados a la carrera del artista de más de cuatro años sin previa autorización.

La magistrada aseguró que el recurso radicado por la parte demandante “sobrevive nuestras reglas” y “es suficiente para causa de acción”.

La solicitud que realiza los abogados de las corporaciones es que sus oponentes se vean obligadas a devolver los registros que eliminaron o retiraron de “mireddys@cartelrecords.com”, así como cualquier otro registro en su posesión, custodia o control que haya sido eliminado o retirado de una “computadora protegida” perteneciente a los demandantes.

“Considero que el asunto requiere un análisis exhaustivo de los hechos... esto merece un juicio resumido”, aseguró la magistrada federal, a la vez que indicó que aún evalúa la solicitud de abstención de las codemandadas de que la jurisdicción federal atienda este pleito, tras alegar que una polémica similar se atiende en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

En las pasadas dos horas de la vista, ambas partes han defendido sus argumentos sobre la controversia que se extiende del caso corporativo que el cantante inició el pasado mes de diciembre en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Pedro Rivera Rivera, abogado de Mireddys, alega que no existe jurisdicción federal en el caso porque los correos electrónicos que presuntamente se borraron no están protegidos por la ley de Fraude y Abuso Informático.

Pero la jueza le cuestionó al licenciado que “si un empleado es despedido pero mantiene sus credenciales para tener acceso a la computadora, eso constituiría también un acto permitido”, a lo que le respondió que “sigue siendo válido” ya que esta poseía acceso a la cuenta.

“Esto no se trata de un caso federal de ‘hacking’, ellas tenían autorización, este no es un caso federal, es un caso de “divorcio corporativo” que se le debe dejar a los tribunales locales", sostuvo Rivera Rivera.

Por otro lado, el abogado Víctor Acevedo Hernández insistió que las hermanas borraron maliciosamente cuatro años de información sobre la carrera del exponente urbano “que tienen un valor millonario, incluyendo valor de su catálogo musical y más” en instancias en que ambas ya estaban despojadas de sus posiciones corporativas, por lo que estaban impedidas de eliminar dichos documentos.

“Este no es un caso de acceso, es un caso de las actuaciones indebidas gracias al acceso que ellas tuvieron y los daños que provocaron”, alegó el licenciado, quien aseguró que la entonces pareja del cantante se demoró hasta el 30 de diciembre para que las hermanas entregaran las cuentas de correo electrónico corporativas, a pesar de que estas fueron destituídas el pasado 10 de diciembre.

Por otro lado, el abogado José Negrón Fernández, otro de los abogados de Mireddys, cuestionó la intención que tiene este reciente pleito, a lo que este sostuvo que la misma busca “sentar como testigo a la parte demandada, a las hermanas”.

Carreño Coll le riposto a Negrón que no ve esa instancia como “irregular”, de hecho, aseguró que “tal vez es hasta necesario que se sienten a declarar”.

El caso continúa pronto en la sala 3 del tribunal en Hato Rey, donde la jueza iniciará la vista evidenciaria.

Llegaron con su gente

Cerca de las 9:00 de la mañana, Daddy Yankee llegó al tribunal junto al licenciado Acevedo, donde este solo se remitió a agradecer el apoyo que ha recibido por Puerto Rico, así como un mensaje de fe. Mientras tanto, las hermanas González Castellanos llegaron junto a la abogada Mayra López Mulero, quien la representa en las litigaciones que corren aún a nivel estatal, quien expresó que su clienta “no va a estar emitiendo expresiones”.

Otras figuras que también se han dado la vuelta para observar el caso son los abogados José Alfredo Hernández Mayoral, quien recientemente representó al productor Raphy Pina a nivel estatal, así como la abogada Annabelle Torres Colberg, quien representa al cantante en los casos que siguen vivos en los Tribunales de San Juan y Carolina.