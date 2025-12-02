La reconocida cantante La Toya Jackson, hermana del legendario artista Michael Jackson, compartió una serie de imágenes en sus redes sociales que han provocado preocupación en algunos de sus seguidores, por su silueta.

Las fotos que publicó ayer muestran a la intérprete de 69 años posando con una blusa roja de mangas largas, unos pantalones negros ajustados y unos zapatos dorados. En ellas luce lo que algunos describen como una figura ultradelgada, especialmente en la imagen en que se muestra de lado.

“¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa!”, escribió en la publicación que compartió en Instagram. “¡Manténganse seguros, saludables y mucho amor para todos!”, concluyó.

El post de este lunes desató una ola de comentarios sobre su estado físico. “Latoya, tienes que comer. Estoy rezando por ti. Te quiero”, escribió el usuario identificado como justdream_decor.

“Por favor, no sean crueles. Creo que Latoya está teniendo algunos problemas de salud”, alertó panamaprincess007. “¡No hagas caso a los comentarios llenos de odio, reina! Eres tan hermosa por dentro y por fuera. ¡Tu bondad y fortaleza constantes me inspiran a mí y a muchos de tus fans! Espero que el 2025 te esté tratando muy bien, porque te lo mereces. ¡Te quiero!”, manifestó izibubba.

La publicación se da a pocas semanas de que publicara un video en el que revelaba encontrarse en una oficina médica, pero sin especificar la razón de su visita. “Estoy aquí nuevamente en el médico, así que espero que todo me vaya bien, que todos los resultados sean buenos y espero que ustedes tengan un gran día”, expresó en la publicación del 7 de noviembre.

La artista, quien dentro su trayectoria cuenta con canciones como “I Don’t Play That” y “Just Wanna Dance”, también es autora del libro biográfico “Starting Over”, que lanzó en 2011 y en el que comparte su testimonio sobre el fallecimiento del “Rey del pop”.