Luego de romper récord con una serie de conciertos de 14 funciones en Puerto Rico, no cabe duda de que los exponentes urbanos Wisin y Yandel le han hecho honor a los nombres con los que se ha autodenominado, “El dúo de la historia” y “Los Líderes”, al continuar marcando precedentes.

A lo largo de sus 25 años de carrera, que han sabido llevar de manera ascendente, no solo han impactado con su música a diversas generaciones, sino que con lo que sería un total de 39 presentaciones en la isla han logrado un gran impacto económico en el mundo del entretenimiento, teniendo como sede al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Será en ese mismo lugar en donde a partir de este próximo viernes, 2 de diciembre, Wisin y Yandel se disponen a cerrar su gira de conciertos “La última misión”, en un periodo en el que recibirán aproximadamente a unas 200 mil personas, cuyo impacto económico directo al Coliseo se estima que sea de unos 6 millones de dólares.

Así lo destacó Jorge L. Pérez, gerente regional en Puerto Rico de ASM Global, compañía que administra el Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Antiguo Casino, el Coca Cola Music Hall y el Coliseo de Puerto Rico, quien señaló que se van a generar 500 o 600 empleos por noche.

“Los efectos multiplicadores de ese impacto económico son 8 millones de dólares adicionales para la economía del país. Con el movimiento económico que va a surgir a raíz del concierto, aportará un total de 14 millones de dólares a la economía local”, indicó Pérez, al destacar que este cálculo inicial estuvo en manos del economista Gustavo Vélez.

En la foto, Carlos Pérez, director creativo del evento, Jorge L. Pérez, gerente regional en Puerto Rico de ASM Global, y el productor Paco López. ( Alexis Cedeño )

Desde marzo pasado, los intérpretes de “Algo me gusta de ti” ya han hecho casi 80 funciones, cuando arrancaron en Latinoamérica con “La última misión” y luego continuaron su paso por 26 ciudades en Estados Unidos. Será en su casa donde no solo cerrarán esta gira con broche de oro, sino que también harán historia siendo los primeros artistas que hacen una presentación en el llamado “Choliseo” para despedir el año.

“Estamos haciendo historia, rompimos récords. El récord lo tenía Daddy Yankee con 12 funciones. Ahora nosotros tenemos 14 funciones. Vendimos 9 funciones en 24 horas, que es otro récord. Estamos haciendo concierto por primera vez el 31 de diciembre, que era como un reto, pero creo que era la mejor manera de cerrar un mes completo de hacer conciertos. Es la despedida de Wisin y Yandel, ¿por qué no hacerla en una despedida de año? Para los que se están preguntando cómo va a funcionar, nosotros vamos a despedir el año en tarima y el concierto va a seguir. Esta va a ser la fiesta más grande de despedida de año en Puerto Rico y lo vamos a hacer por primera vez aquí en el Coliseo”, aseguró el productor Paco López, quien desde el 2007 lleva produciendo los conciertos del dúo urbano en la isla.

Por otro lado, Carlos Pérez, quien es director creativo de la gira señaló que ambos artistas, a días de su primer espectáculo en la isla, han estado en Cayey, donde se sienten bien tranquilos, descansando y enfocados en que llegue el viernes.

“Es interesante porque también la primera vez yo creo que terminan la gira en Puerto Rico. No es que estamos arrancando de Puerto Rico hacia el mundo. Lo bueno de eso es que el show viene creciendo. Más allá del creativo, es importante también destacar el lado psicológico, de negocio, y de todos esos elementos combinados después de estar unos 25 años dentro de una industria que requiere de mucho. Anoche tuvimos la conversación de que era importante disfrutarlo, porque llevan muchas victorias en el camino y una gira de 80 presentaciones, pues hay que estar atento al lado humano y a veces pensamos que son superhéroes”, explicó.

A esto, López añadió que tanto Wisin como Yandel están bien enfocados en que sus conciertos serán la fiesta de Navidad más grande de Puerto Rico, para la que exhorta a ir cómodo y en calzado deportivo, nada de tacones, pues anticipa que serán noches de mucho baile.

“Ellos quieren envolver todas estas cosas navideñas, culturales de Puerto Rico, en sus shows. Va a haber mucha felicidad, muchas cosas bien bonitas y sorpresas, incluyendo artistas invitados, como siempre lo hacen. La producción va a ser muy grande. Este es el montaje de la gira, pero en esteroides, especialmente para Puerto Rico con cosas totalmente nuevas”, agregó el productor, quien además compartió que desde el 2007 siempre ha sido un reto ir elevando el nivel de producción de sus conciertos. “Creo que estos 14 conciertos van a dejar eso plasmado, o sea, que vamos a superar todo lo que hemos hecho en toda la carrera, lo que van a ver va a superarlo”.

De antemano, Pérez adelanta que el consolidar un repertorio de veintipico de años logró que se creara un show bastante interactivo, en el que la gente se mantiene de pie. Asimismo, destacó que es la primera vez que este dúo urbano vende una gira sin haber lanzado un disco recientemente. “Viene siendo de cierta manera un halago de los fanáticos por el respeto que le tienen a su trayectoria”, manifestó.

López informó que quedan boletos para algunas tres funciones, incluyendo la del 31 de diciembre, y para otras se abrieron secciones nuevas en el área de arena.

“Tener 14 funciones, si vienes a ver lo que está pasando en todos los ‘venues’, hacer una residencia de un mes, no es algo común, no es algo que pasa en todos los lugares, no es algo que pasa con todos los artistas. Nosotros hemos tenido grandes artistas de renombre que han venido aquí, pero 14 funciones, vendidas en su mayoría, y la manera en que se vendieron, es realmente impresionante”, dijo el gerente regional en Puerto Rico de ASM Global.

¿Será una despedida definitiva? Es algo que ninguno pudo asegurar. Solo el tiempo lo dirá.