La cantante y actriz Lady Gaga sorprendió a su fanaticada con una inesperada noticia: es madre.

El medio Page Six fue el primero en confirmar la noticia de que la galardonada artista, de 40 años, tuvo su primer retoño junto a su prometido Michael Polansky. La noticia también fue confirmada por la revista People.

De inmediato, se hicieron públicas las fotos de la cantante cargando al bebé en un “canguro”.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

Por lo pronto, no se han dado detalles del sexo, nombre y día de nacimiento de la criatura. Tampoco se ha confirmado si nació por gestación subrogada, ya que nunca se vio a la artista embarazada.

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Lady Gaga y Michael Polansky posan a su llegada al estreno de la película 'Joker: Folie A Deux' durante la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el miércoles 4 de septiembre de 2024. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) ( Vianney Le Caer )

La artista había expresado en el 2019 su plan de vida en los próximos 10 años, que incluía su intención de convertirse en madre.

“Quiero hacer más películas. Quiero tener hijos”, llegó a decir.

Al bebé de Lady Gaga ya se le ha comenzado a llamar “Little Monster”, debido a que los fanáticos de Lady Gaga suelen llamarse de esta manera.

Sobre el padre, ha trascendido que es un empresario tecnológico de Silicon Valley. Este ha mantenido una discreta relación con la artista desde el 2020. Cuatro años después se comprometieron.