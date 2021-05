La cantautora Lady Gaga volvió a referirse al difícil episodio de violencia sexual que le tocó vivir a los 19 años y señaló que “nunca volvió a ser la misma”, en una entrevista que dio en el nuevo documental de Oprah y el príncipe Harry, The Me You Can’t See.

La artista estadounidense contó que una de las consecuencias del traumático abuso fue un “brote psicótico total”.

Después de aquel día, en 2014, Gaga pasó varias semanas enferma. Según relató en la nueva producción de Apple TV, su cuerpo se entumeció como resultado de su intención de “enterrar el dolor y callar”.

El agresor, un productor musical, la había amenazado con boicotear su incipiente carrera si no tenían relaciones sexuales. En ese momento, ella se paralizó y se desmayó. Los efectos posteriores duraron varias semanas, según relató. Vomitó reiteradas veces en los días que siguieron. Tras acercarse a un hospital para recibir atención médica, la artista descubrió que estaba embarazada del productor que la había violado.

Durante meses, la cantante se autolesionó y vivió sus días de mayor angustia. El trauma fue tal que, según sus propias palabras, durante algunos años no volvió a ser “la misma persona”.

Según recordó la intérprete de Born This Way, una de las actividades que más colaboró en su recuperación fue la música. “Me refugié en mi estudio”, reveló.

En la entrevista, Lady Gaga se negó a dar el nombre de su agresor, y se limitó a contar cómo había vivido aquella situación y cuál fue el grave impacto que tuvo en su salud. En ese sentido, la cantautora contó que el proceso de recuperación fue lento y que, incluso, siente que desde ese día, su salud mental se volvió más frágil, por lo que teme que otras situaciones podrían desencadenar nuevos brotes.