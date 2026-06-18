La empresa puertorriqueña DH Distributors presenta sus nuevas fragancias masculinas, “Leyenda” y “3”, dos propuestas del reconocido deportista Larry Ayuso, creadas para el hombre moderno que busca proyectar seguridad, elegancia y carácter a través de aromas intensos y memorables, según destacan en comunicación escrita.

La fragancia “Leyenda” by Yusso se distingue por una composición aromática fresca y sofisticada. Sus notas de salida incluyen bergamota de Calabria, mientras su corazón resalta la flor de naranjo tunecino. En el fondo, la fragancia incorpora Ambrofix y pachulí, creando una esencia masculina con presencia, profundidad y estilo.

Por otro lado, “3” by Yusso presenta una combinación fougère-frutal, ideal para quienes prefieren una fragancia con fuerza, frescura y un toque distintivo. Su salida está compuesta por maderas ambaradas, salvia, piña y geranio. En el corazón se perciben notas de flor de loto, rosa y haba tonka. Mientras que su fondo combina musgo, almizcle y maderas ambaradas.

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“Esta es la tercera ocasión en la que colaboramos con Larry y con estas nuevas fragancias quisimos crear aromas que representan distintas facetas del hombre actual. Uno más elegante, misterioso y sofisticado. Otro más fresco, atrevido y moderno. Cada fragancia fue pensada para dejar una impresión memorable”, expresó Diego Ugobono, presidente de la empresa.

Las nuevas fragancias “Leyenda” y “3” by Yusso forman parte de la propuesta de DH Distributors para continuar ampliando su línea de productos masculinos, ofreciendo alternativas versátiles para el uso diario, ocasiones especiales y momentos en los que el aroma se convierte en parte de la identidad personal.