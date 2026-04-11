La cantante colombiana Shakira ofreció nuevos detalles sobre su vida familiar y la forma en que está criando a sus hijos Milan y Sasha en Miami, en medio de la atención mediática que rodea a la familia desde su separación con Gerard Piqué.

Durante una conversación en el programa “Al cielo con ella”, transmitido por TVE y conducido por Henar Álvarez, la artista abordó el reto de combinar la fama con la maternidad y explicó que su prioridad es mantener una rutina lo más normal posible para sus hijos, de 13 y 11 años.

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Shakira destacó que, pese a crecer bajo el escrutinio público, ambos niños llevan una vida estructurada dentro del hogar, especialmente en lo relacionado con el uso de la tecnología.

La intérprete detalló que el acceso de Milan y Sasha a dispositivos electrónicos está cuidadosamente regulado. Según explicó, no cuentan con teléfono móvil y el uso del iPad es limitado a periodos específicos, principalmente los fines de semana y bajo supervisión.

Además, la artista fue enfática al señalar que ha prohibido el acceso a YouTube dentro del hogar como parte de las medidas para protegerlos del contenido en Internet.

Shakira afirmó que confía en la madurez de sus hijos para entender los límites impuestos, pero reiteró su preocupación por los riesgos que enfrentan los menores en el entorno digital. En ese sentido, mencionó que sigue de cerca los debates internacionales sobre regulación de plataformas y el acceso de niños a Internet.

La cantante también resaltó que los menores han aprendido a manejar la exposición pública que conlleva ser hijos de figuras reconocidas mundialmente, especialmente en medio de la constante atención mediática tras su ruptura en 2022.

Finalmente, Shakira compartió parte de la filosofía que intenta inculcar en su hogar, basada en la sencillez y el desapego de la vida digital y mediática.

“Que la verdad no está en las redes sociales… y que no hay que ir buscando su nombre ni el mío ni el de su padre”, expresó la artista, destacando la importancia de no dejarse influenciar por la información que circula en internet.

Con ello, la cantante aseguró que su objetivo es que sus hijos vivan una infancia lo más tranquila posible, pese a la intensa exposición que rodea a su familia.