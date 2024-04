Después de la tempestad viene la calma. Así decimos cuando buscamos tener un ángulo optimista tras una adversidad. Para Laura Hérnandez, ese fue el motor para dar forma a “Libre en cuerpo y alma”, un audiolibro con el que persigue aclarar, en voz propia, las inquietudes que se quedaron sin esclarecer tras su encarcelamiento por narcotráfico en República Dominicana hace 21 años.

“Aunque recibo el cariño, el abrazo, las bendiciones de mi país, de mi pueblo, de mi gente, la confusión está en muchas cosas, porque yo realmente nunca me he atrevido a verbarlizarlo, siempre ha sido como algo que se me atraganta y lo somatizo cuando empiezo a hablar. Incluso, cuando grababa el audiolibro se me secaba la boca; salivaba, sudaba, tosía, me pasaba de todo. Fue algo muy real que ni yo misma lo podía creer”, expresó ayer la expresentadora de televisión en conferencia de prensa.

Hernández, quien actualmente reside en el estado de Florida, expresó que esos sentimientos surgen tras revivir nuevamente los momentos vividos al ser apresada junto a su entonces esposo Marcos Irizarry y otros seis puertorriqueños el 8 de septiembre de 2002 en el país vecino por presuntamente traficar cocaína. Hernández salió de la prisión de Najayo el 25 de agosto de 2005, un mes luego que la corte de apelaciones redujera su sentencia de siete años de cárcel a tres.

“Tanto tiempo después pensé que narrar algo que para mí era ya cosa del pasado me fuera a dar tan duro y me enseñó que los procesos de sanación no son cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere, y hay que trabajarlos. Este audiolibro es parte de ese proceso de sanación”, manifestó la boricua, quien estuvo junto a su mamá, Amelia Guzmán Perez, y su pareja Jorge Ruiz, quienes sirvieron como fuente de apoyo para este esfuerzo.

“Libre en cuerpo y alma”, que está disponible a través de la plataforma Audible de Amazon, cuenta con 17 capítulos en los que la también empresaria comparte distintas etapas de su vida, sus momentos más vulnerables y, finalmente, encontrar el poder del perdón.

“El perdón es una decisión. Yo lo decidí y aún con todo el daño que pude haber recibido, fueron más los abrazos, fueron más los besos, fueron más los ‘te quiero’, fueron más las visitas de miles y miles de puertorriqueños para decirme ‘creo en ti, confío en ti, te espero en tu Isla, te queremos de regreso’, y eso me sostuvo en la tormenta”, expresó Hernández, con voz quebrantada, ante el público presente, que contó con la presencia de sus amigas de adolescencia Lili López, Vanessa Hernández, Guelmary Sosa, Cristina Gordillo e Hilda Torres, quienes cuentan su experiencia en este relato.

Hernández sostuvo que “Libre en cuerpo y alma” -a pesar de tomar menos tiempo que su libro “De la prisión a la libertad”, que fue un proceso “solitario” que tomó más de 10 años en los que despojó sus frustraciones y compartió sus triunfos tras su salida a la comunidad- representa el cúmulo de conversaciones con allegados que provocó revivir y procesar nuevamente los retos más difíciles de su vida.

“Pensé que iba a ser algo sencillo porque lo que tenía que hacer era narrarlo. Pues no, no es tan sencillo. Hay una psiquiatra que dice que el cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía, y entonces, cuando estás leyendo algo que ya pasó hace 20 años, pero lo estoy volviendo a leer, y me está trayendo una emoción, mi cerebro lo está viviendo otra vez, y eso fue lo que me pasó”, destacó.

Hernández indicó también que, por años, tenía una necesidad de aclarar por qué defendió a su entonces esposo en medio de la polémica que afrontó hace dos décadas.

“Esto es como una telenovela, donde tú sabes qué fue lo que aquel hizo, y tú le dices (al protagonista) que él es un traidor, pero la persona que está al otro lado no lo sabe, como ‘La casa de los famosos’, no sabe nada de lo que está haciendo el otro, no entiende lo que está pasando afuera. Yo tengo parte de un pedacito de la verdad y ahora que tengo todos los ángulos, pude armar el rompecabezas completo”, dijo Hernández, esperando que este trabajo sirva de ayuda para salvar a personas que vivan algún ciclo de violencia.