La comunicadora boricua Laura Hernández reapareció en las redes sociales este jueves para explicar el proceso médico al que se someterá tras recibir un diagnóstico de cáncer en etapa 3.

La exreportera compartió los detalles a través de un video grabado desde un hospital en Alemania.

Sentada en una camilla, agradeció a todas las personas que hicieron posible su llegada al país europeo para recibir el tratamiento.

“Ya estoy hoy aquí en el hospital. Un lugar simple, muy limpio, moderno en tema de tratamiento... el staff es maravilloso”, comenzó diciendo en el video, en el que también bromeó al señalar que “no entiendo lo que me dicen”, en referencia al idioma alemán.

PUBLICIDAD

“Estoy nerviosa, pero ya estoy aquí, ya llegué... Me ha tomado meses llegar aquí y les agradezco porque gracias a ustedes estoy aquí. Mañana es el procedimiento, el primero de cuatro, así que yo los voy a mantener al día con estas cosas críticas, pero quería que supieran que estoy aquí instalada y esperando a que los médicos me hagan análisis de sangre, estudios, todo lo que hay que hacer”, agregó.

Hernández también aclaró que el tratamiento al que se someterá no es de medicina alternativa, como algunos han insinuado.

“Es quimioterapia, no es una cosa inventada ni un tratamiento raro. Lo que pasa es que es una quimioterapia más localizada hacia el área del tumor, que no tiene que hacer otro tipo de tratamiento de radiación ni quimioterapia generalizada”, explicó.

Fue el pasado 8 de octubre que Hernández anunció que fue diagnosticada recientemente con cáncer. En ese momento reveló que recibiría tratamiento en Alemania.

Tras explorar opciones para recibir atención especializada y comenzar su tratamiento lo antes posible, Laura identificó una clínica en Alemania, donde iniciará su tratamiento en los próximos días con la esperanza de avanzar en su recuperación.