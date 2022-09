La chispa surgió hace cerca de 30 años, pero no fue hasta 2018 cuando se reconectaron para darse la oportunidad de conocerse mejor y dejar que fluyera la atracción con calma, sin prisa, abrazando la amistad que dirigiría al romance que celebran en la actualidad.

“Vivíamos en el mismo barrio, éramos vecinos”, narró la empresaria Laura Hernández sobre la primera vez que salió con el negociante Jorge Ruiz, quien para entonces, como ella, vivía en Cupey, en San Juan.

“Fue algo muy breve, muy muy corto. Luego de tres veces que salimos, cada cual siguió su vida”, prosiguió durante la entrevista telefónica desde Fort Lauderdale, en Florida, donde conviven. La comunicadora reflexionó sobre cómo la diferencia de edad en aquel momento, en la década de los 90, posiblemente influyó en que no tuviera éxito el intento.

PUBLICIDAD

“De 19 a 25 años, posiblemente no es mucho”, analizó sobre los seis años de por medio. Pero considera que vivían etapas diferentes. “Eso no iba a funcionar en aquel momento”, sostuvo convencida la propietaria de True Colon Hydrotherapy Spa. A pesar de todo, ambos están de acuerdo en que el reencuentro se dio en el momento correcto. “Ya para el 2018 más o menos fue que empezamos a conversar porque Jorge me escribió a mí, apareció de la nada”.

Fue a través de una plataforma digital de uso empresarial que Ruiz la contactó para saludarla. Pero la respuesta al saludo no llegó inmediata, recuerda su enamorado.

“La historia es un poco jocosa porque yo juraba que Laura tenía asistente, y que le contestaba los mensajes, toda esa plétora típica del área artística”, dijo sobre la comunicación que comenzó dos años después de la publicación del libro De la prisión a la libertad, de la comunicadora.

“Me senté a esperar como un mes en lo que el ‘asistente’ de Laura contestaba. Parece que ella no miraba la aplicación de profesionales”, añadió mientras se escuchaban las carcajadas de fondo de su novia.

“Como al mes, me contesta. No sabía nada de todo lo que estaba pasando, y me dice ‘¿me estás llamando para felicitarme del libro?’, y yo, de lo vivo a lo pintado, desconocía de qué me estaba hablando, ‘no sé de qué libro me hablas, pero muy bien, te felicito’. Yo vivía en Florida. Fast Forward, me enamoré con la hidroterapia que ella tanto habla y promueve, y hasta en socios nos convertimos y la guíe, fui instrumental en traerlo (el negocio de Hernández) a Estados Unidos y cómo se tenía que hacer todo, porque mi fuerte es el área de los negocios, y las finanzas y taxes”, detalló sobre la clínica que abrió en 2019 en la misma línea de la que la expresentadora de televisión tiene en Puerto Rico, que promueve limpieza intestinal profunda para aliviar problemas de estreñimiento, desintoxicar y asistir en la pérdida de peso.

PUBLICIDAD

En el proceso de reanudar la comunicación, la química fluyó sin presiones, según compartió Laura.

“Fue muy orgánico, tengo que decir. Estuvimos hablando, hablando y hablando por teléfono. Y de repente, (él decía) ‘yo voy a visitar Puerto Rico’, y ahí empezamos a vernos poco a poco, hasta que nos sentimos lo suficientemente cómodos y comprometidos el uno con el otro como para dar ese paso. Fue una decisión difícil a nivel emocional porque siempre está el miedo, ‘¿y si me equivoco?’, ‘¿y si esto no es lo correcto?’, ‘¿y si me estoy precipitando?’, porque uno con el tiempo ha cometido muchos errores y uno no quiere estar repitiéndolos”, manifestó pensativa.

“Pero gracias a Dios, también, con los errores viene un poquito de sabiduría y en su momento cuando me tocó tomar la decisión, lo puse en las manos de Dios y sentí en mi corazón que tenía que hacerlo, me quise correr el riesgo pensando que era lo correcto”, expuso. La actriz estuvo casada con Maximiliano Paglia (2000), y con Marcos Irizarry (2002).

Al hablar de la afinidad que los une, los elogios no faltan.

“Lo que me conquistó y me vuelve loco de Laura es lo espontánea que es. Siempre ha sido una mujer brillante. Cuando era joven siempre hablaba con muy buena dicción, es muy centrada. Yo creo que Laura tenía el camino (profesional) ya trazado, desde jovencita”, reveló el padre de un joven de 23 años.

La comunicadora admira el talento empresarial de su compañero, la complicidad para trabajar en proyectos en común. “Este año hemos hecho tres maratones juntos”, reveló mientras elogiaba el desempeño atlético de Ruiz. “Es algo que nos apasiona y nos gusta mucho correr. A los dos nos apasiona lo mismo, y es como parte del diario vivir, hay una sincronicidad, las prioridades”.

PUBLICIDAD

Ambos coinciden en no apresurar la intención de contraer matrimonio. “Casarse no es una garantía de nada. Estamos felices y no hay esa presión de que tiene que ser ahora o tiene que ser en tal fecha”, afirmó convencida, provocando en Ruiz una respuesta que respalda su postura. “El compromiso está. Nosotros tenemos un compromiso espiritual y punto. Estamos no presionando nada y esperando que todos los proyectos se nos alineen en el camino correcto”.

Trabaja en su segundo libro

Hace seis años que Laura Hernández publicó el libro en el que narra vivencias relacionadas con los tres años que vivió en una prisión en República Dominicana, luego de que en 2002 fuera arrestada junto a su entonces pareja, Marcos Irizarry, por cargos de narcotráfico. Pero ahora trabaja en una publicación en la que aborda su faceta como terapista certificada de la hidroterapia del colon, y los beneficios de esta práctica.

“Cuando logré hacer el libro del 2016, que fue una experiencia preciosa, decidí que quería hacer otro, pero todavía no estaba clara cómo, cuándo, de qué iban a ser los temas”, confesó la empresaria, quien cuenta con un bachillerato y maestría en economía, y una maestría en periodismo digital.

“Vamos a hablar de terapias alternativas que me han ayudado a sanar física y espiritualmente”, adelantó sobre el proyecto que todavía trabaja. “Aparte de eso, también quiero contar cosas que no conté en el primer libro, de mi pasado, de mis vivencias y que sé que también van a ser de beneficio. Nada negativo. Quiero hablar de lo positivo, de lo que yo aprendí”, resaltó enfática.

PUBLICIDAD

Si bien la televisión ocupó su interés por un tiempo, y no descarta volver, confiesa que por ahora no es una prioridad.

“Se abrieron muchas puertas, especialmente a raíz del libro, cuando lo publiqué en 2016. Empecé a trabajar con Rubén Sánchez, también con Francisco Zamora. Ese año fue muy decisivo para mí. Mira, uno a veces sueña tanto con una cosa, y cuando la tienes en la mano, te das cuenta de que no es el momento”, reflexionó, y mencionó que su vida de pareja en Florida, así como los proyectos con sus clínicas, tienen un peso mayor en estos momentos.

“Yo sé que en algún momento yo voy a regresar, pero eso lo sabrá Dios. Yo siento en mi corazón que eso va a ocurrir”.