Laura Zapata se niega rotundamente a aclarar la polémica que Yolanda Andrade desató hace unos días, cuando expresó que ella fue testigo de dos de las relaciones que la villana sostuvo con compañeras del medio, pues para la primera actriz se tratan sólo de chismes que tratan de mancillar su trayectoria.

Las declaraciones de “Joe” tuvieron lugar luego de que se enterase de que Laura dijo que Nicandro Díaz (QEPD) y Thalía había tenido un romance, pues a la conductora no le gustó que la actriz pusiera en entredicho la reputación de su gran amiga.

Por ese motivo, Andrade contó a la prensa que ella recordaba que Zapata había sostenido relaciones amorosas con otras mujeres.

“Ya que anda recordando ´romances´, yo me acuerdo que ella tuvo un romance con una actriz, que fue su compañera en esas novelas que hacía y otra, cantante; una ya se acaba de morir hace poco y la otra está bien vivita”, expresó.

Estas no fueron las únicas declaraciones que hizo con respecto a la actriz, pues destacó que Zapata era todavía más “corrientita” que ella.

“Se cree tan letrada y tan todo, pero mira qué corrientita eres... saliste más corrientita que yo, y más vulgar que yo”, dijo Yolanda.

Fue en este contexto que, este fin de semana, Berenice Ortiz y otros integrantes de la prensa, fueron en búsqueda de la primera actriz para que diera su réplica.

Zapata, que pronto reaparecerá en “Secretos de Villanas 3″, fue captada en el aeropuerto de la CDMX, precisamente porque estaba a punto de abordar un vuelo que la llevaría a Miami, donde se grabara la nueva temporada del reality.

Sin embargo, Laura se mostró molesta cuando el tema le fue mencionado y, de hecho, al acercarse a la prensa advirtió que no respondería “preguntas pend*j*s”, haciendo alusión a lo dicho por Andrade.

Para la actriz de “María Mercedes” esos sólo son rumores en los que no hay que enfocar la atención:

“Soy una actriz que no va a hablar de los perros que ladran, tengo cosas mucho más interesantes de las que hablar y de las que comentar, no voy a entrar en esos temas de lupanar”, precisó.

También aseguró que no se retracta de lo dijo relacionado con Nicandro Díaz y Thalía, aunque destacó que, de ahora en adelante, ya no iba a hablar de relaciones amorosas que no fueran la suya.

Y negó haber conocido al productor como cuñado, pues la única relación que sostuvo con él fue en ámbitos laborales, pues participó en uno de sus melodramas.