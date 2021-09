Tremendos chinches le han caído al actor boricua Julián Gil luego que durante una conferencia de prensa sobre la obra “Divorciémonos Mi Amor” en la que participa junto a Juan Soler, Sherlyn, Julio Camejo y Mariana Seoane, por decir que tiene “un lado femenino” ya que a él “le gusta lavar, planchar y cocinar”.

“Yo, por ejemplo, en mi casa soy el rey femenino, soy el que cocina, plancha , lava”, dijo Gil durante la conferencia.

Sus expresiones causaron molestia entre reporteras que cubrían el evento, según reportaron varios medios de farándula.

“¿Las mujeres solo limpiamos y barremos o cómo? Bueno, a mí sí me dolió el comentario”, le dijo una de las reporteras

Tras eso Gil le contestó y su respuesta al parecer enfadó más a las presentes.

“¡No! Te estás metiendo en aguas profundas, lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, en mi casa soy la mujer de mi casa…”.

“Entonces, ¿sólo las mujeres limpiamos? ¿Tu lado femenino es porque limpias?”, le reprochó la reportera.

Tras el cuestionamiento, el actor trató de defenserse y aclarar sus expresiones.

“Lo que te quiero decir es que yo tengo un lado muy femenino, yo tengo un lado muy femenino como todos los hombres lo tenemos. Mi lado femenino es atender las cosas de la casa porque me gusta hacerlo, me gusta lavar, me gusta planchar, me gusta cocinar, en la casa el único que cocina soy yo”, añadió.