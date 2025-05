Tokischa confesó que le han negado alquilar y comprar en algunos edificios en Santo Domingo.

La cantante dominicana dijo que en varias ocasiones las personas encargadas de dichas torres le han impedido alquilar argumentando que son “edificios familiares”.

“A mí no me dejan mudarme en ningún edificio en este país. Tuve que empezar a buscar apartamento en Nueva York para mudarme y yo no me quiero mudar de aquí”, expresó la artista en una entrevista para Alofoke Radio.

La intérprete de “Linda” aseguró que aunque viaje constantemente, le gusta vivir en su país.

Explicó que encontró un apartamento en una torre de Bella Vista y aunque el dueño aceptó venderle, las personas que viven en el edificio se negaron.

“Ellos me niegan la entrada y me ha pasado tres, cuatro veces. Siempre dicen que no me pueden aceptar en su edificio que es un edificio familiar”, relató.

Tokischa contó que vive con su mejor amiga, sobrina, gatos y perro y que no toma alcohol ni fuma.

“He llorado mucho por eso porque es como una impotencia y es como que llegué al punto que dije que me voy a tener que ir de aquí, yo me siento que me están sacando de aquí entonces, o puedo comprar, no puedo alquilar… y me gusta vivir en la ciudad”, dijo la cantante.

Se recuerda que Tokischa ha protagonizado varias polémicas en República Dominicana y en 2021 le prohibieron visitar los santuarios de La Vega, luego de que salieran a la luz unas fotografías suyas en las que posaba de forma “muy sensual” en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia.